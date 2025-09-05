SUCESSO

Flipar dobra o número de participantes em edição deste ano

Evento aconteceu no final do mês de agosto e reuniu cerca de 30 mil pessoas

Monique Lobo

Publicado em 5 de setembro de 2025 às 18:49

Flipar 2025 Crédito: Divulgação

Mais de 30 mil pessoas participaram da Festa Literária de Cabaceiras do Paraguaçu (FLIPAR), que aconteceu entre os dias 21 e 23 de agosto, na cidade que dá nome ao evento e fica a 160 km de Salvador.

O número é quase o dobro do que foi registrado na edição anterior, quando 17 mil pessoas participaram. “Para nós é uma felicidade constatar que a Flipar cresce a cada ano. Isso mostra que estamos no caminho certo”, afirmou André Reis, idealizador e coordenador geral da festa.

Para Pedro de Paulino, prefeito da cidade de Cabaceiras do Paraguaçu, o evento se firmou no setor. “É a comprovação de que Flipar já se tornou um dos principais eventos literários do Recôncavo”.

A festa literária contou com a presença de crianças e jovens da região, principalmente no segundo dia quando o Parque Histórico Castro Alves (PHCA) – onde aconteceram as atividades – recebeu mais de 13 mil visitantes. A estudante Ana Lúcia, da Escola Municipal Germano Bastos, resumiu o sentimento de quem foi ao local. “Essa festa é muito importante pra gente porque quanto mais a gente vê as coisas, mais a gente aprende”, concluiu.

A Flipar movimentou o Recôncavo e recebeu a visita de estudantes de escolas públicas de cidades como Cachoeira, Governador Mangabeira, Cruz das Almas, entre outras. O encerramento ficou por conta do show do forrozeiro Adelmário Coelho.

Para o curador, Kitute Coelho, um dos motivos do sucesso foi o tema deste ano. “A gente reuniu uma gama de poetas da literatura de cordel e da poesia popular numa festa maravilhosa. As pessoas se identificaram com esse universo”, avaliou.