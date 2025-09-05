Acesse sua conta
Oficina de elaboração de projetos culturais acontece neste sábado (6)

A iniciativa vai ser realizada na sede da Associação Mulheres Apoiam Mulheres (Amam)

  • Foto do(a) author(a) Monique Lobo

  • Monique Lobo

Publicado em 5 de setembro de 2025 às 19:07

Carla Pita e Rita Sacramento
Carla Pita e Rita Sacramento Crédito: Maxuel Santos/Divulgação e Divulgação

Uma oficina de Elaboração de Projetos Culturais será realizada na sede da Associação Mulheres Apoiam Mulheres (Amam), localizada no Curuzu, em Salvador, neste sábado (6) e no dia 13 de setembro, das 9h às 12h.

A iniciativa busca fortalecer instituições sociais e culturais da cidade, oferecendo ferramentas para que possam desenvolver e ampliar suas ações por meio de projetos estruturados. As inscrições foram abertas previamente mas, diante da procura, já foram encerradas, inclusive com abertura de uma lista de cadastro reserva.

A oficina vai ser ministrada por Carla Pita que é pedagoga, produtora Cultural, mediadora Artístico-Cultural e idealizadora da Irê Rebeliões Culturais e Afro-Pedagógicas.

“Construir e compartilhar conhecimentos sobre elaboração de projetos culturais é um ato político de fortalecimento. Ver tantas instituições interessadas nessa formação é uma prova de que estamos construindo redes de transformação”, afirma Pita.

A coordenadora e CEO da Amam, Rita Sacramento, destaca que a parceria representa um marco para a associação:

“É uma alegria imensa proporcionar essa oportunidade para outras instituições. Acreditamos que a formação e a troca de saberes são ferramentas essenciais para o desenvolvimento cultural e social”.

Além dessa iniciativa, a Amam também atua como curadora em instituições parceiras, como o Instituto Baiano da Paz, o Ciranda do Cuidar e a Associação Comunitária de Mapele, fortalecendo redes de colaboração e impacto social.

