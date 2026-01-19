TEATRO

Peça 'Criança viada' volta a Salvador em 2026 para curta temporada no Teatro Gamboa

Espetáculo de Vinicius Bustani, que discute LGBTfobia na infância, terá apresentações em janeiro e fevereiro, às quartas-feiras

Depois de percorrer seis temporadas e alcançar um público superior a cinco mil pessoas, o solo "Criança viada ou de como me disseram que eu era gay" volta a Salvador em 2026 para uma temporada limitada no Teatro Gamboa. As sessões acontecem nos dias 21 e 28 de janeiro e 4 de fevereiro, sempre às 19h, com ingressos disponíveis no Sympla do próprio teatro.

A peça é escrita e interpretada por Vinicius Bustani, com direção e dramaturgia de Paula Lice, e parte de vivências pessoais do ator para abordar a LGBTfobia enfrentada por crianças e adolescentes. O espetáculo propõe uma reflexão direta e sensível sobre as violências que marcam a infância e a juventude LGBTQIA+.

“A peça é a partilha de um processo que se deu há mais de vinte anos e, mesmo com todas as mudanças e avanços que tivemos nesse âmbito, encontrou eco e sentido em adolescentes e jovens em 2018. Não acho que muita coisa tenha mudado desde então”, afirma Vinicius.

Para a diretora Paula Lice, o retorno do solo se justifica pela permanência da urgência do tema. “A LGBTfobia é um mal social extremamente enraizado, assim como o machismo e o racismo. Nossa peça vai direto nesse ponto. Então, seguirá conversando, principalmente com a homofobia internalizada que, às vezes, só nos damos conta através da arte”, destaca.

Salvador tem papel central na história do espetáculo. “Salvador nos deu régua e compasso. Voltar a ela reanima nossa fé e contribui para a mobilização da cena alternativa, isenta de patrocínios, da qual nascemos e que, neste caso, nos acolheu calorosamente”, ressalta Paula.

Desde a estreia, Criança viada passou por teatros da capital baiana, instituições de ensino e centros culturais, além de circular por cidades como Belo Horizonte, São Paulo e Dourados (MS). Ao todo, o trabalho já foi assistido por mais de cinco mil pessoas.

Vinicius Bustani reforça o teatro como espaço de elaboração coletiva. “Eu gosto de elaborar aquilo que me inquieta através de um olhar poético, é como se conseguisse me comunicar e expressar melhor assim. ‘Criança Viada’ surgiu a partir do desejo de elaborar uma ferida muito profunda, mas sobretudo de compartilhar essa experiência com outras pessoas por entender que a homofobia que atravessa e corrompe tantas infâncias e juventudes é um problema de ordem social e nada melhor do que o teatro como ferramenta de elaboração e transformação coletiva”, explica.