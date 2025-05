Teatro

Espetáculo Frozen Jr está em curta temporada no Teatro Jorge Amado; veja como assistir

A apresentação é produzida pela Pan American School of Bahia (PASB)

Gilberto Barbosa

Publicado em 30 de maio de 2025 às 22:14

Frozen Jr. está em cartaz no Teatro Jorge Amado Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

Em 2014, a aventura de uma princesa destemida em busca de salvar o seu reino conquistou os cinemas de todo o mundo. >

Além do sucesso de bilheteria, o filme Frozen foi aclamado pela crítica, vencendo o Oscar de melhor Animação e melhor Canção Original. As aventuras das irmãs Anna e Elsa chegam à Salvador no musical Frozen Jr, que estreou na sexta-feira (30), no Teatro Jorge Amado. >

No local, o público poderá reviver o mesmo encantamento dos cinemas. A magia do reino de Arendelle se faz presente em uma aventura repleta de humor, emoção e cenários deslumbrantes. Quem esteve na estreia vibrou com o musical, que assim como no filme, atingiu o ápice com a canção “Let it Go”, cuja performance emocionou quem esteve presente.>

O repertório também conta com outras músicas queridas do público como “Do You Want to Build a Snowman” e “For the First Time in Forever”, com performances em inglês. Um telão é disponibilizado no espaço, exibindo a tradução dos diálogos em português.>

“A expectativa é grande porque o nosso espetáculo é bastante complexo. Eu estou com um frio na barriga porque apesar de fazer isso há cinco anos, esse musical é um dos mais difíceis que eu já fiz. Espero entregar um belíssimo espetáculo para o nosso público, a casa está lotada e vamos vibrar positivo por essas quatro apresentações”, disse a diretora artística da peça, Monique Monteiro.>

A representação é promovida pela Pan American School of Bahia (PASB) e estrelada por mais de 30 alunos do ensino fundamental e médio da instituição. Nos anos anteriores, os alunos levaram para os palcos as adaptações de a A Pequena Sereia, em 2024, e Aladdin, em 2023. Licenciadas pela Disney, as encenações serão filmadas pela equipe da escola e disponibilizadas no canal do YouTube da unidade.>

Peça é estrelada por mais de 30 alunos Crédito: Arisson Marinho/ CORREIO

“Nós tínhamos pensado em fazer em um musical do ‘Sound of Music’, que é mais antigo, mas não tínhamos direitos de imagem. Para as famílias é importante ter esse vídeo porque não é apenas uma recordação de vida, como também um portifólio para os nossos alunos já que a maioria deseja ser ator e isso pode ajudá-los a entrar na universidade”, explicou Monique.>

As apresentações seguem até domingo (1), com ingressos custando R$ 70 (meia) e R$ 140 (inteira) para a plateia e R$ 45 (meia) e R$ 90 (inteira) para o balcão. As compras podem ser feitas através da plataforma GoFree.>

“Nós valorizamos a arte e o esporte tanto quanto a sala de aula. A nossa missão é que as crianças consigam atingir todo o seu potencial e incluímos a arte nisso. Essa experiência ajuda no desenvolvimento da confiança, do trabalho em equipe, da criatividade, além de agregar em qualquer carreira que eles escolham no futuro”, afirmou o superintendente da instituição Mike Martell.>

“Convido todo mundo que ainda não comprou o seu ingresso para vir e não perder esse musical”, finalizou Monique.>

SERVIÇO >

Espetáculo “Frozen Jr.” >

Quando: 31 de maio, às 19h30 | 1º de junho, às 16h e às 19h30 >

Onde: Teatro Jorge Amado - Av. Manoel Dias da Silva, 2177, Pituba >