Polícia isola área do aeroporto de Salvador após ameaça de bomba

Esther Morais
Publicado em 31 de outubro de 2025 às 07:28
A polícia isolou parte da área de desembarque do Aeroporto Internacional de Salvador Luís Eduardo Magalhães na manhã desta sexta-feira (31) após uma ameaça de bomba.
Um material ainda não identificado foi deixado na região e a suspeita é de que trata-se de um artefato explosivo.
O item foi recolhido por volta das 7h por uma equipe do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), que vai analisar a natureza do objeto. Depois disso, a área foi liberada.
As operações no aeroporto seguem normalmente.