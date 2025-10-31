ARTEFATO EXPLOSIVO

Polícia isola área do aeroporto de Salvador após ameaça de bomba

Bope está no local

Esther Morais

Publicado em 31 de outubro de 2025 às 07:28

Área do aeroporto foi isolada Crédito: Reprodução / TV Bahia

A polícia isolou parte da área de desembarque do Aeroporto Internacional de Salvador Luís Eduardo Magalhães na manhã desta sexta-feira (31) após uma ameaça de bomba.

Um material ainda não identificado foi deixado na região e a suspeita é de que trata-se de um artefato explosivo.

O item foi recolhido por volta das 7h por uma equipe do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), que vai analisar a natureza do objeto. Depois disso, a área foi liberada.