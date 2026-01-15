Pré-candidato à presidência, Caiado pede Brasil 'livre do PT' ao Senhor do Bonfim

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Larissa Almeida
Publicado em 15 de janeiro de 2026 às 09:23
Figura constante na Lavagem do Bonfim, mesmo sendo governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), compareceu à Basílica de Nossa Senhora da Conceição da Praia para a celebração ecumênica.
Pré-candidato à presidência nas eleições deste ano, ele ressaltou o desejo de dirigir o país. "Que o Senhor do Bonfim volte os olhos para o Brasil em 2026 com uma atenção especial: que dê a nós a condição de nos livrar do PT", declarou.
Veja fotos do dia da Lavagem do Bonfim
Quem também fez um pedido foi o prefeito Bruno Reis. "Pedir que seja um ano de muitas entregas e muitas realizações. Que a gente possa tirar projetos do papel, projetos ainda maiores do que já realizamos. Que a cidade siga pujante e vibrante. Essa será a maior Lavagem do Bonfim da história por conta da quantidade de visitantes", celebrou.
A imagem do Senhor do Bonfim saiu da Basílica da Conceição da Praia por volta das 7h40 desta manhã e é levada em direção á Colina Sagrada. Milhares de fiéis acompanham o trajeto.
Após a chegada da Caminhada, Padre Edson Menezes da Silva, reitor da Basílica Santuário, transmitirá da janela central da Igreja uma mensagem e concederá a todos uma bênção, apresentando a imagem do Senhor do Bonfim. Após o momento, será realizado o ritual da lavagem das escadarias.
O Projeto Festas Populares é uma realização do Jornal Correio, com apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador.