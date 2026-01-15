QUEM TEM FÉ VAI A PÉ

FOTOS: Veja as melhores imagens da Lavagem do Bonfim

Galeria mostra registros da data na capital baiana

Carol Neves

Publicado em 15 de janeiro de 2026 às 10:21

Dia de fé em Salvador Crédito: Sora Maia/CORREIO

Milhares de fiéis tomam as ruas de Salvador, nesta quinta-feira (15), para acompanhar a tradicional Lavagem ao Senhor do Bonfim, uma das maiores manifestações religiosas da Bahia. A celebração, que atravessa gerações há mais de dois séculos, une fé, cultura e devoção em um percurso de 6,5 quilômetros entre os bairros do Comércio e do Bonfim.

Neste ano, a Lavagem traz como tema “O exercício do Ministério Público de Jesus, o Amado Senhor do Bonfim”, reforçando o caráter espiritual da celebração, que reúne diferentes expressões de fé ao longo do trajeto.

Veja as melhores fotos da Lavagem do Bonfim e confira os registros da fé e da tradição que marcam o dia em Salvador:

Logo no início da manhã, por volta das 7h40, a imagem do Senhor do Bonfim deixou a Basílica da Conceição da Praia e seguiu em direção à Colina Sagrada, acompanhada por uma multidão formada por baianos e turistas. O cortejo marca o início da caminhada que reafirma a força simbólica e religiosa do evento na capital baiana.

Ao final da caminhada, já na chegada à Colina Sagrada, o reitor da Basílica Santuário, padre Edson Menezes da Silva, fez uma mensagem especial a partir da janela central da Igreja e concedeu uma bênção aos fiéis, apresentando a imagem do Senhor do Bonfim. Em seguida, acontece um dos momentos mais aguardados da programação: o ritual da lavagem das escadarias.