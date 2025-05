BOMBEIROS ACIONADOS

Princípio de incêndio em escola de Salvador assusta estudantes

Local foi isolado

Crédito: Reprodução / Blog do RV

Um princípio de incêndio ocorrido na cozinha de uma escola de Salvador assustou estudantes na manhã desta quinta-feira (29). A ocorrência foi no Colégio Estadual Manoel Devoto, no bairro do Rio Vermelho, e o Corpo de Bombeiros precisou ser acionado. >