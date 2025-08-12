TREZENA DE FÉ

Procissão dos Nós leva centenas de fiéis em devoção à Santa Dulce dos Pobres

Caminhada recria percurso realizado pela santa para prestar orações ao Senhor do Bonfim

Gilberto Barbosa

Publicado em 12 de agosto de 2025 às 19:20

Caminhada recria percurso realizado pela santa para prestar orações ao Senhor do Bonfim Crédito: Marina Silva/CORREIO

Na véspera do dia de Santa Dulce dos Pobres, centenas de fiéis se reuniram em frente ao santuário dedicado a santa baiana, no Largo de Roma, para a Procissão dos Nós, realizada na tarde desta terça-feira (12). O cortejo seguiu pelo Caminho da Fé em direção à Basílica Santuário do Senhor do Bonfim, recriando o caminho realizado por Dulce para prestar suas orações.

Essa é a segunda edição da procissão, na qual é estendida uma grande corda, formada por pequenos cordões com nós feitos pelos devotos. Cada nós representa um pedido ou um agradecimento por graças alcançadas. Nesse ano, a caminhada somou mais de 16 mil cordões unidos pelo Caminho da Fé.

“Essa processão simboliza uma corrente de fé, onde as pessoas vêm aqui várias vezes ao ano rezar. Elas fazem essa devoção do cordãozinho, colocam ali na capa das relíquias, nós unimos um a um, e levamos até o Bonfim. Para nós é um dia especial, porque os fiéis vem também para rezar e os pedidos são levados como sinal de grande devoção e fé”, disse o Frei Ícaro Rocha, reitor do Santuário de Santa Dulce dos Pobres.

Os devotos ajudaram a levar o cordão durante o percurso. Uma delas foi a pescadora Marly da Silva, 61 anos, que contou a sua relação com Santa Dulce. "Há dois anos atrás, no período da trezena, o meu marido teve uma hemorragia digestiva e ficou na UTI. Pela glória de Deus e intercessão de Santa Dulce, ele saiu no Dia dos Pais. Desde então eu não posso quebrar a Procissão dos Nós e venho para cá agradecer”, falou.

A artesã Edna Leite, 60, teve contato com Santa Dulce ainda na infância. Ela relatou que conheceu a então freira enquanto tratava uma tuberculose no sistema nervoso central. “Eu estava sentada na cadeira e ela veio até mim. Ela perguntou se eu estava com fome e me ofereceu um pão, leite e biscoito. Ela cuidou de mim, do meu pai, dos meus filhos e cuida de todos nós e eu a amo profundamente. Ela é meu anjo pela eternidade e essa devoção é para sempre”, lembrou.

Após subir a Colina Sagrada, a imagem de Santa Dulce dos Pobres se encontrou com as imagens do Senhor do Bonfim e de São Roque. O momento foi acompanhado com muita emoção pelos fiéis que estavam no local. Ao final da procissão, os cordões foram queimados em frente a Basílica.

A pedagoga Analice Gonçalves, 51, era uma das mais emocionadas ao final do percurso. Moradora da Cidade Baixa, ela foi ao cortejo com duas amigas para agradecer pelas graças alcançadas no último ano e pedir por amigos que estão passando por dificuldades. “Nós acreditamos muito, viemos trazer nosso cordãozinho, amarramos e viemos de lá da igreja até aqui. Eu pude ver uma santa viva ainda na infância e isso é muito emocionante. Quando pedimos com fé e acreditamos, as coisas acontecem e poderiam ser mais quilômetros que andaríamos sem perceber”, contou.

Procissão dos Nós 1 de 9

Dia de Santa Dulce dos Pobres

A Procissão dos Nós é parte da trezena em homenagem a Santa Dulce dos Pobres. Os festejos se encerram nesta quarta (13), quando é celebrado o dia litúrgico da santa baiana. A programação começa às 5h30 com a alvorada festiva, seguida por diversas missas que vão das 6h às 14h. Às 15h ocorre a quermesse, na Praça Irmã Dulce.



O dia também conta com apresentação do Padre Antônio Maria, às 16h, e com a Missa Campal, presidida pelo Cardeal Dom Sérgio da Rocha, às 17h. Após a litúrgia, os devotos saem do Santuário de Santa Dulce dos Pobres na Procissão Luminosa, que percorre às ruas do Bonfim. A festa será encerrada com apresentação da cantora Fafá de Belém, às 20h30.

“Esperamos que seja um dia muito abençoado, que os fiéis venham aqui rezar. É um momento de alegria celebrar, agradecer a Deus por ter nos dado mais um ano de vida e mais uma oportunidade de tocar tantas pessoas que vêm aqui rezar. Isso é muito especial”, completou o frei Ícaro.

Quem for ao local, poderá comprar, de forma antecipada, a Ecobag Carteira especial do CORREIO personalizada com a imagem de Santa Dulce dos Pobres, que será vendida junto ao jornal. Uma ação especial está sendo preparada para o dia 22, na qual a edição do dia será vendida junto da ecobag e um pôster com a imagem da santa. O conjunto será vendido por R$ 15,00 em todos os pontos de vendas, exceto grandes redes (supermercados).

Assinantes podem ligar para central de atendimento solicitando a ecobag no dia 22/08, (71) 3480-9140 e serão contemplados os primeiros 100 que entrarem em contato por telefone ou WhatsApp (71) 98951-3000. Promoção válida até durar o estoque. Entrega para os assinantes apenas na capital.