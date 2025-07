CIDADE BAIXA

Projeto promove mutirão de limpeza em praia de Salvador

Orla da Praia da Boa Viagem recebe ação nesta sexta-feira (25)

Elaine Sanoli

Publicado em 24 de julho de 2025 às 21:33

Praia da Boa Viagem, Salvador Crédito: Reprodução/Prefeitura de Salvador

O Movimento Plástico Transforma, em parceria com a SOLOS e a Secretaria Municipal de Sustentabilidade e Resiliência (Secis), realiza nesta sexta-feira (25), a partir das 9h, um novo mutirão de limpeza na orla da Praia da Boa Viagem, na Cidade Baixa. A ação contará com a presença de cerca de 70 crianças do Colégio Estadual Luiz Tarquinio, que também participarão de atividades educativas conduzidas pela SOLOS, startup baiana que desenvolve soluções inteligentes para a gestão de resíduos e redução do desperdício.>

A iniciativa tem como objetivo reforçar a importância do descarte correto e promover a conscientização ambiental, assim como melhorar a qualidade de vida nas cidades. Os resíduos recolhidos na praia serão destinados a uma cooperativa parceira, tornando-se renda para catadores e matéria-prima para novas aplicações. >

De acordo com Beatriz Geraldes, integrante do grupo técnico do Movimento Plástico Transforma, a ação é uma importante ferramenta de educação ambiental para a população. “Iniciativas como essa mostram que educação ambiental vai muito além da sala de aula. Ao vivenciar a coleta na praia, as crianças aprendem, de forma concreta, o valor da preservação e desenvolvem o senso de responsabilidade com o planeta, algo essencial para formar cidadãos mais conscientes”, destaca.>

Essa será a quarta vez que o Movimento Plástico Transforma promove mutirões de limpeza na orla de Salvador e região. As outras edições foram realizadas na Praia do Farol da Barra, em 2023, na Praia de Tubarão e na Praia de Guarajuba, Camaçari, em 2024, sempre com a participação de voluntários e alunos de escolas locais. A proposta é que, ao fim dessas ações, as crianças e jovens possam criar uma nova perspectiva de cidadania e contribuam ativamente para a limpeza, não apenas destes pontos turísticos, mas que tragam a ação para o seu dia a dia, tornando-se multiplicadores em suas casas e comunidades. >

Atividades transformadoras como essas mostram a relevância da preocupação com o meio ambiente, contribuindo para a economia circular de materiais recicláveis e impactando a sociedade de forma positiva. >

"Aqui na SOLOS, temos o compromisso estratégico de nutrir e espalhar pensamentos sobre sustentabilidade e os mutirões têm sido uma de nossas principais iniciativas. Através de parceiros como o Movimento Plástico Transforma, conseguimos promover o acesso ao conhecimento sobre circularidade para crianças, sobretudo de regiões de alta vulnerabilidade, e contribuir para sua formação com um olhar de cidadania e respeito ao planeta”, explica Saville Alves, líder de negócios da SOLOS. >