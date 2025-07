CONFRONTO

Quatro suspeitos são mortos em ação policial na Estrada do Derba

Criminosos estavam a bordo de um veículo com placa clonada

Uma ação da Polícia Militar da Bahia (PM-BA) terminou com quatro suspeitos mortos nas imediações da Estrada do Derba, em uma localidade conhecida como B13, na noite de quinta-feira (3). Os quatro estavam em um veículo com placa clonada, quando agentes do Batalhão Apolo e da Polícia Rodoviária, em uma ação conjunta, notaram o carro. >