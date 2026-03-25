POLÍTICA

Renato Piaba anuncia filiação ao Republicanos e mira vaga de deputado federal

Anúncio foi feito por meio das redes sociais do humorista

Elaine Sanoli

Publicado em 25 de março de 2026 às 21:07

Renato Piaba e Márcio Marinho Crédito: Reprodução/ Redes sociais

O humorista Renato Piaba anunciou, por meio de seu perfil nas redes sociais, sua entrada na política baiana. Em um vídeo publicado nesta quarta-feira (25), o comediante comunicou sua pré-candidatura a deputado federal.

No vídeo, Renato aparece ao lado do deputado e presidente do Republicanos na Bahia, Márcio Marinho, anunciando sua filiação ao partido. "Chegou o momento de fazermos a diferença", destacou Piaba, após receber as boas-vindas de Marinho.

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"Tenho certeza de que, com sua autenticidade, criatividade e presença marcante, você chega para somar ao nosso projeto, fortalecendo a cultura, a comunicação e a conexão com a comunidade", escreveu o deputado.

Aos 68 anos, Renato Piaba acumula mais de 30 anos de carreira como humorista. Ele também já atuou como oficial de Justiça, cargo pelo qual se aposentou no Poder Judiciário.