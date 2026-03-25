Renato Piaba anuncia filiação ao Republicanos e mira vaga de deputado federal

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Elaine Sanoli
Publicado em 25 de março de 2026 às 21:07
O humorista Renato Piaba anunciou, por meio de seu perfil nas redes sociais, sua entrada na política baiana. Em um vídeo publicado nesta quarta-feira (25), o comediante comunicou sua pré-candidatura a deputado federal.
No vídeo, Renato aparece ao lado do deputado e presidente do Republicanos na Bahia, Márcio Marinho, anunciando sua filiação ao partido. "Chegou o momento de fazermos a diferença", destacou Piaba, após receber as boas-vindas de Marinho.
Renato Piaba
"Tenho certeza de que, com sua autenticidade, criatividade e presença marcante, você chega para somar ao nosso projeto, fortalecendo a cultura, a comunicação e a conexão com a comunidade", escreveu o deputado.
Aos 68 anos, Renato Piaba acumula mais de 30 anos de carreira como humorista. Ele também já atuou como oficial de Justiça, cargo pelo qual se aposentou no Poder Judiciário.
O comediante já levou mais de 2,5 milhões de espectadores ao teatro com seu trabalho e vendeu mais de 1 milhão de DVDs. Atualmente, Piaba soma mais de 684 mil seguidores nas redes sociais.