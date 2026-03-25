Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Ex-presidente do PT em cidade baiana é preso por violência doméstica

Investigado estava foragido há cerca de seis meses

  • Foto do(a) author(a) Nauan Sacramento

  • Nauan Sacramento

Publicado em 25 de março de 2026 às 21:46

Pedro Bispo Ramos Júnior é ex-presidente do PT em cidade do recôncavo Crédito: Redes Sociais

O ex-presidente do Partido dos Trabalhadores (PT) de São Gonçalo dos Campos, no Recôncavo baiano, foi preso por suspeita de violência doméstica contra a ex-companheira, na manhã desta terça-feira (24). O homem identificado como Pedro Bispo Ramos Júnior, de 41 anos, era considerado foragido há cerca de seis meses e foi localizado na casa de um familiar no centro do município durante uma operação policial.

Pedro Bispo é investigado por crimes cometidos no âmbito da Lei Maria da Penha contra a ex-esposa, uma mulher de 44 anos. De acordo com as informações da Polícia Civil, Pedro praticou violência doméstica na residência da vítima, em São Gonçalo dos Campos, no dia 14 de maio de 2025, proferindo graves ameaças à sua integridade física e psicológica. A Justiça determinou a custódia cautelar para garantir a ordem pública e proteger a integridade da vítima.

Ele exercia função diretiva no PT no município, segundo informações apuradas pela TV Subaé.Ainda de acordo com as informações, a legenda teria iniciado um processo de exclusão de Pedro Bispo. O Partido dos Trabalhadores foi procurado, mas ainda não respondeu.

Após ser preso, o investigado foi conduzido à unidade policial de Conceição da Feira e, depois, será transferido para o Complexo de Delegacias de Santo Amaro.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Vereador é suspenso pelo PT após vídeos com críticas ao governador Jerônimo Rodrigues

Primeira imagem da nova adaptação de Harry Potter é divulgada; confira

Justiça manda derrubar perfis ligados a Jerônimo Rodrigues e PT por uso de deepfake

Haddad sai fortalecido ou desgastado? Gestão fiscal divide PT e redefine estratégia de Lula

Imposto de Renda 2026 exige declarar bitcoin e criptomoedas e Receita fecha brecha de corretoras no exterior

Tags:

Prisão Partidos Políticos Reconcavo Baiano

Mais recentes

Imagem - Caso Sara Freitas: marido e outros dois são condenados pelo assassinato da cantora gospel

Caso Sara Freitas: marido e outros dois são condenados pelo assassinato da cantora gospel
Imagem - Motorista é atacado por passageira com golpes de faca dentro de ônibus na RMS

Motorista é atacado por passageira com golpes de faca dentro de ônibus na RMS
Imagem - Colchões sujos e áreas insalubres: centro terapêutico em Camaçari é alvo de inquéritos por homicídio, maus-tratos e outros crimes

Colchões sujos e áreas insalubres: centro terapêutico em Camaçari é alvo de inquéritos por homicídio, maus-tratos e outros crimes

MAIS LIDAS

Imagem - AO VIVO: assista Vitória x Botafogo-PB pela Copa do Nordeste
01

AO VIVO: assista Vitória x Botafogo-PB pela Copa do Nordeste

Imagem - Influenciador Jota Surfista morre aos 30 anos e deixa alerta importante
02

Influenciador Jota Surfista morre aos 30 anos e deixa alerta importante

Imagem - Anjo da Guarda traz recado de coragem para 3 signos nesta quarta (25 de março): é hora de se posicionar
03

Anjo da Guarda traz recado de coragem para 3 signos nesta quarta (25 de março): é hora de se posicionar

Imagem - Ex-companheira de Jota Surfista se despede após morte de influenciador: ‘Dói demais’
04

Ex-companheira de Jota Surfista se despede após morte de influenciador: ‘Dói demais’