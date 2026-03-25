POLÊMICA PARTIDARIA

Ex-presidente do PT em cidade baiana é preso por violência doméstica

Investigado estava foragido há cerca de seis meses

Nauan Sacramento

Publicado em 25 de março de 2026 às 21:46

Pedro Bispo Ramos Júnior é ex-presidente do PT em cidade do recôncavo Crédito: Redes Sociais

O ex-presidente do Partido dos Trabalhadores (PT) de São Gonçalo dos Campos, no Recôncavo baiano, foi preso por suspeita de violência doméstica contra a ex-companheira, na manhã desta terça-feira (24). O homem identificado como Pedro Bispo Ramos Júnior, de 41 anos, era considerado foragido há cerca de seis meses e foi localizado na casa de um familiar no centro do município durante uma operação policial.

Pedro Bispo é investigado por crimes cometidos no âmbito da Lei Maria da Penha contra a ex-esposa, uma mulher de 44 anos. De acordo com as informações da Polícia Civil, Pedro praticou violência doméstica na residência da vítima, em São Gonçalo dos Campos, no dia 14 de maio de 2025, proferindo graves ameaças à sua integridade física e psicológica. A Justiça determinou a custódia cautelar para garantir a ordem pública e proteger a integridade da vítima.

Ele exercia função diretiva no PT no município, segundo informações apuradas pela TV Subaé.Ainda de acordo com as informações, a legenda teria iniciado um processo de exclusão de Pedro Bispo. O Partido dos Trabalhadores foi procurado, mas ainda não respondeu.