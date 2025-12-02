LUZES DO NATAL

Rio Vermelho terá Natal com fanfarras, coral, trenzinho e encenação do nascimento de Jesus

Evento reúne atrações musicais e terá direito a Clarindo Silva como Papai Noel

Carol Neves

Publicado em 2 de dezembro de 2025 às 12:47

Natal Luz do Rio Vermelho Crédito: Divulgação

A edição 2025 do Luzes do Natal do Rio Vermelho vai manter o na valorização da cultura popular, na participação comunitária e no fortalecimento do turismo local. Criado pelos moradores Maria José Góes e Jorge Silva e conduzido pelo Coletivo Sociocultural do Rio Vermelho, o projeto chega ao fim de ano reunindo comerciantes, artistas, escolas, entidades e apoiadores para promover integração e estimular a economia criativa do bairro.

A abertura do evento será na quinta (4), às 19h, no Largo de Santana, com uma programação que reúne corais, show musical e a tradicional Simbologia do Natal. Entre os destaques desta edição está a Parada Cultural Natalina, marcada para o dia 13 de dezembro, com concentração a partir das 18h, na Praia da Paciência. O cortejo contará com Papai Noel, atores circenses, grupos de fanfarra, Terno de Reis, trenzinho da Península, estudantes de escolas públicas e outras atrações comunitárias.

Desde 2018, a iniciativa se consolidou como um dos eventos comunitários mais reconhecidos da cidade. Entre as realizações acumuladas estão concursos de fachadas, exposição de presépios históricos, cortejos natalinos, apresentações de corais, participação de grupos culturais tradicionais, ações sociais - como jantares solidários e distribuição de brinquedos - além de atividades virtuais no período da pandemia. O crescimento constante transformou o projeto em referência na Bahia, com potencial para alcançar visibilidade nacional.

Decoração colaborativa e ações culturais

Durante novembro e dezembro, moradores e comerciantes são convidados a iluminar e decorar suas fachadas, transformando o bairro em um grande cenário natalino. A programação inclui oficinas, feiras, apresentações artísticas, cortejos, atividades educativas e ações sociais que reforçam vínculos e atraem visitantes. O clima festivo movimenta ruas, bares, restaurantes e equipamentos culturais, ampliando o fluxo turístico em um dos bairros mais tradicionais de Salvador.

Atrações já confirmadas para 2025

O Luzes do Natal 2025 reúne grupos diversos que representam a pluralidade cultural do Rio Vermelho e de outras regiões da Bahia. Estão na programação:

Atrações Artísticas



Coral Tom Sobre Tom

Coral do Colégio Carpe Diem

Banda de Sopro com músicos locais e regionais

Atores circenses

Ala de Coreografia dos Coreógrafos de Mata de São João

Fanfarra Nova Geração, de Simões Filho

Trenzinho da Península

Carreta Luminosa Matrix

Terno de Reis da Lapinha

Anjos do Alto de Ondina

Presenças Especiais



Papai Noel Clarindo Silva

Diretor teatral Gil Santana, com a peça “Nascimento de Jesus”

Alunos das redes públicas municipal e estadual

SERVIÇO

Local: Bairro do Rio Vermelho – Salvador (BA)

Data: Programação ao longo de dezembro (datas completas serão divulgadas nos canais oficiais)

Horários: A depender de cada apresentação

Entrada: Gratuita

Realização: Coletivo Sociocultural do Rio Vermelho