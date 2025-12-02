Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Rio Vermelho terá Natal com fanfarras, coral, trenzinho e encenação do nascimento de Jesus

Evento reúne atrações musicais e terá direito a Clarindo Silva como Papai Noel

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 2 de dezembro de 2025 às 12:47

Natal Luz do Rio Vermelho
Natal Luz do Rio Vermelho Crédito: Divulgação

A edição 2025 do Luzes do Natal do Rio Vermelho vai manter o na valorização da cultura popular, na participação comunitária e no fortalecimento do turismo local. Criado pelos moradores Maria José Góes e Jorge Silva e conduzido pelo Coletivo Sociocultural do Rio Vermelho, o projeto chega ao fim de ano reunindo comerciantes, artistas, escolas, entidades e apoiadores para promover integração e estimular a economia criativa do bairro.

A abertura do evento será na quinta (4), às 19h, no Largo de Santana, com uma programação que reúne corais, show musical e a tradicional Simbologia do Natal. Entre os destaques desta edição está a Parada Cultural Natalina, marcada para o dia 13 de dezembro, com concentração a partir das 18h, na Praia da Paciência. O cortejo contará com Papai Noel, atores circenses, grupos de fanfarra, Terno de Reis, trenzinho da Península, estudantes de escolas públicas e outras atrações comunitárias.

Desde 2018, a iniciativa se consolidou como um dos eventos comunitários mais reconhecidos da cidade. Entre as realizações acumuladas estão concursos de fachadas, exposição de presépios históricos, cortejos natalinos, apresentações de corais, participação de grupos culturais tradicionais, ações sociais - como jantares solidários e distribuição de brinquedos - além de atividades virtuais no período da pandemia. O crescimento constante transformou o projeto em referência na Bahia, com potencial para alcançar visibilidade nacional.

Natal

Shopping Bela Vista inaugurou decoração natalina por Highlights Fotos
Shopping Bela Vista inaugurou decoração natalina por Highlights Fotos
Shopping Bela Vista inaugurou decoração natalina por Highlights Fotos
Shopping Bela Vista inaugurou decoração natalina por Highlights Fotos
Shopping Bela Vista inaugurou decoração natalina por Highlights Fotos
Shopping Bela Vista inaugurou decoração natalina por Highlights Fotos
Shopping Bela Vista inaugurou decoração natalina por Highlights Fotos
1 de 7
Shopping Bela Vista inaugurou decoração natalina por Highlights Fotos

Decoração colaborativa e ações culturais

Durante novembro e dezembro, moradores e comerciantes são convidados a iluminar e decorar suas fachadas, transformando o bairro em um grande cenário natalino. A programação inclui oficinas, feiras, apresentações artísticas, cortejos, atividades educativas e ações sociais que reforçam vínculos e atraem visitantes. O clima festivo movimenta ruas, bares, restaurantes e equipamentos culturais, ampliando o fluxo turístico em um dos bairros mais tradicionais de Salvador.

Atrações já confirmadas para 2025

O Luzes do Natal 2025 reúne grupos diversos que representam a pluralidade cultural do Rio Vermelho e de outras regiões da Bahia. Estão na programação:

Atrações Artísticas


  • Coral Tom Sobre Tom
  • Coral do Colégio Carpe Diem
  • Banda de Sopro com músicos locais e regionais
  • Atores circenses
  • Ala de Coreografia dos Coreógrafos de Mata de São João
  • Fanfarra Nova Geração, de Simões Filho
  • Trenzinho da Península
  • Carreta Luminosa Matrix
  • Terno de Reis da Lapinha
  • Anjos do Alto de Ondina

Presenças Especiais


  • Papai Noel Clarindo Silva
  • Diretor teatral Gil Santana, com a peça “Nascimento de Jesus”
  • Alunos das redes públicas municipal e estadual

SERVIÇO

Local: Bairro do Rio Vermelho – Salvador (BA)

Data: Programação ao longo de dezembro (datas completas serão divulgadas nos canais oficiais)

Horários: A depender de cada apresentação

Entrada: Gratuita

Realização: Coletivo Sociocultural do Rio Vermelho

Apoio: AMARV, 12ª CIPM, Blog do Rio Vermelho, empresários, moradores e instituições parceiras

Tags:

Natal

Mais recentes

Imagem - OMS passa a recomendar caneta emagrecedora no tratamento de longo prazo da obesidade

OMS passa a recomendar caneta emagrecedora no tratamento de longo prazo da obesidade
Imagem - Jovem morto com 70 tiros na Santa Cruz teria sido convidado para paredão por moradora do bairro

Jovem morto com 70 tiros na Santa Cruz teria sido convidado para paredão por moradora do bairro
Imagem - Festival Afrofuturismo retorna a Salvador com programação gratuita e foco em inovação negra

Festival Afrofuturismo retorna a Salvador com programação gratuita e foco em inovação negra

MAIS LIDAS

Imagem - Adolescentes vão poder treinar de graça na Smart Fit durante as férias; veja como funciona
01

Adolescentes vão poder treinar de graça na Smart Fit durante as férias; veja como funciona

Imagem - Guns N' Roses abre venda de ingressos para show em Salvador; veja valores
02

Guns N' Roses abre venda de ingressos para show em Salvador; veja valores

Imagem - Quanto custa se hospedar na casa luxuosa de Fernanda Paes Leme no Santo Antônio Além do Carmo?
03

Quanto custa se hospedar na casa luxuosa de Fernanda Paes Leme no Santo Antônio Além do Carmo?

Imagem - Governo volta atrás e reduz projeção do salário mínimo de 2026; veja valor
04

Governo volta atrás e reduz projeção do salário mínimo de 2026; veja valor