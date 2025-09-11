Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Rota do Vinho chega a Salvador com degustações exclusivas

Evento reunirá marcas renomadas, especialistas e rodadas de negócios em um circuito que percorreu cinco cidades da Bahia

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 11 de setembro de 2025 às 09:37

Rota do Vinho chega a Salvador
Rota do Vinho chega a Salvador Crédito: Divulgação

Salvador será o destino final da 5ª edição da Rota do Vinho, que em 2025 chega com o tema "O Mundo do Vinho: Tradição, Tendências e Experiências". O evento, organizado pelo Sistema Comércio BA, por meio do Senac e da Fecomércio BA, promete transformar a capital baiana em um polo de experiências enológicas, conectando tradição e inovação. A programação completa e os ingressos estão disponíveis no site https://www.ba.senac.br/rotadovinhossa

A iniciativa apresentará marcas de destaque do setor, oferecendo oportunidades de aprendizado, degustação e negócios. A programação inclui atividades que incentivam o consumo consciente e reforçam o vinho como símbolo cultural e social.

Para Kelsor Fernandes, presidente da Fecomércio, eventos como este fortalecem o turismo e a economia local. "Nosso objetivo é promover ações educativas que impulsionem o desenvolvimento econômico, social e turístico da Bahia. Realizar a Rota do Vinho em cinco cidades reafirma nosso compromisso com a valorização dos empresários locais, criando um ambiente de diálogo, aprendizado e negócios", afirmou.

A Rota do Vinho percorreu Vitória da Conquista, Porto Seguro, Itaparica e Feira de Santana antes de chegar a Salvador. O evento é exclusivo para maiores de 18 anos, não sendo permitida a entrada de crianças, mesmo acompanhadas por adultos. O ingresso dá acesso à feira de vinhos e degustação, enquanto as Aulas Show, oferecidas pelo Senac em parceria com os expositores, têm vagas limitadas e participação por ordem de chegada, mediante a doação de 1 kg de alimento não perecível.

Rodada de Negócios

Uma das atrações do evento será a Rodada de Negócios, promovida pelo Clube Fecomércio, que visa fortalecer a interação entre empresas de vinhos, gastronomia, hotelaria e serviços. A ação permitirá encontros entre produtores, distribuidores, representantes comerciais, importadoras e empreendedores baianos em busca de novas parcerias estratégicas.

Nelson Daiha Filho, superintendente executivo da Fecomércio BA, destacou que a iniciativa busca gerar valor para o setor. "Nossa missão é criar pontes, aproximar empresários e fortalecer a representatividade do comércio de bens, serviços e turismo na Bahia", disse.

Durante a rodada, os participantes poderão apresentar produtos, ampliar sua rede de contatos e identificar oportunidades de negócio nos mercados local, regional e nacional. A participação é exclusiva para pessoas jurídicas previamente inscritas.

O Clube Fecomércio é voltado para empreendedores do setor de comércio de bens, serviços e turismo, oferecendo vantagens e soluções práticas para apoiar a atividade econômica na Bahia.

Serviço: Rota do Vinho Salvador

Quando: 12 e 13/09

Onde: Espaço Mário Cravo, Casa do Comércio - Av. Tancredo Neves, 1109

Mais recentes

Imagem - Justiça determina que Inema elabore plano para garantir gestão da água de bacia hidrográfica na Bahia

Justiça determina que Inema elabore plano para garantir gestão da água de bacia hidrográfica na Bahia
Imagem - Adolescente de 16 anos é resgatada de cárcere privado na Bahia; suspeito fugiu

Adolescente de 16 anos é resgatada de cárcere privado na Bahia; suspeito fugiu
Imagem - Igreja histórica na Bahia corre risco de desabamento; MP-BA pede suspensão de atividades turísticas

Igreja histórica na Bahia corre risco de desabamento; MP-BA pede suspensão de atividades turísticas

MAIS LIDAS

Imagem - Médica encontrada morta após ser acusada de matar o marido fez faculdade em Salvador
01

Médica encontrada morta após ser acusada de matar o marido fez faculdade em Salvador

Imagem - Advogado é morto a facadas durante briga dentro de apartamento
02

Advogado é morto a facadas durante briga dentro de apartamento

Imagem - Demissões no Itaú: como o chefe pode te fiscalizar no home office
03

Demissões no Itaú: como o chefe pode te fiscalizar no home office

Imagem - Ex- A Fazenda Andrea Nóbrega é despejada de apartamento e fica sem teto
04

Ex- A Fazenda Andrea Nóbrega é despejada de apartamento e fica sem teto