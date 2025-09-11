EVENTO

Rota do Vinho chega a Salvador com degustações exclusivas

Evento reunirá marcas renomadas, especialistas e rodadas de negócios em um circuito que percorreu cinco cidades da Bahia

Carol Neves

Publicado em 11 de setembro de 2025 às 09:37

Rota do Vinho chega a Salvador Crédito: Divulgação

Salvador será o destino final da 5ª edição da Rota do Vinho, que em 2025 chega com o tema "O Mundo do Vinho: Tradição, Tendências e Experiências". O evento, organizado pelo Sistema Comércio BA, por meio do Senac e da Fecomércio BA, promete transformar a capital baiana em um polo de experiências enológicas, conectando tradição e inovação. A programação completa e os ingressos estão disponíveis no site https://www.ba.senac.br/rotadovinhossa

A iniciativa apresentará marcas de destaque do setor, oferecendo oportunidades de aprendizado, degustação e negócios. A programação inclui atividades que incentivam o consumo consciente e reforçam o vinho como símbolo cultural e social.

Para Kelsor Fernandes, presidente da Fecomércio, eventos como este fortalecem o turismo e a economia local. "Nosso objetivo é promover ações educativas que impulsionem o desenvolvimento econômico, social e turístico da Bahia. Realizar a Rota do Vinho em cinco cidades reafirma nosso compromisso com a valorização dos empresários locais, criando um ambiente de diálogo, aprendizado e negócios", afirmou.

A Rota do Vinho percorreu Vitória da Conquista, Porto Seguro, Itaparica e Feira de Santana antes de chegar a Salvador. O evento é exclusivo para maiores de 18 anos, não sendo permitida a entrada de crianças, mesmo acompanhadas por adultos. O ingresso dá acesso à feira de vinhos e degustação, enquanto as Aulas Show, oferecidas pelo Senac em parceria com os expositores, têm vagas limitadas e participação por ordem de chegada, mediante a doação de 1 kg de alimento não perecível.

Rodada de Negócios

Uma das atrações do evento será a Rodada de Negócios, promovida pelo Clube Fecomércio, que visa fortalecer a interação entre empresas de vinhos, gastronomia, hotelaria e serviços. A ação permitirá encontros entre produtores, distribuidores, representantes comerciais, importadoras e empreendedores baianos em busca de novas parcerias estratégicas.

Nelson Daiha Filho, superintendente executivo da Fecomércio BA, destacou que a iniciativa busca gerar valor para o setor. "Nossa missão é criar pontes, aproximar empresários e fortalecer a representatividade do comércio de bens, serviços e turismo na Bahia", disse.

Durante a rodada, os participantes poderão apresentar produtos, ampliar sua rede de contatos e identificar oportunidades de negócio nos mercados local, regional e nacional. A participação é exclusiva para pessoas jurídicas previamente inscritas.

O Clube Fecomércio é voltado para empreendedores do setor de comércio de bens, serviços e turismo, oferecendo vantagens e soluções práticas para apoiar a atividade econômica na Bahia.

Serviço: Rota do Vinho Salvador

Quando: 12 e 13/09