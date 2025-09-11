Assaí anuncia descontos em lojas de cinco cidades baianas; veja preços

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Esther Morais
Publicado em 11 de setembro de 2025 às 11:38
O Assaí oferece nesta quinta-feira (11) descontos e ofertas especiais em diversos produtos de lojas em cidades baianas. As promoções são ofertadas em todas as unidades de Salvador, Lauro de Freitas, Camaçari, Feira de Santana e Serrinha para clientes cadastrados no aplicativo Meu Assaí (disponível para download gratuito no App Store ou Google Play).
Algumas das ofertas são: Macarrão Comum Espaguete Favorita 400g – R$ 1,89 cada, Refrigerante Original Guaraná Antarctica ou Pepsi (lata 350ml) – R$ 2,39 cada e Leite Longa Vida Integral ou Desnatado Natville 1L – R$ 4,45 cada, além de dezenas de itens com preços reduzidos ao longo dos dois dias.
As compras podem ser parceladas em até 3x sem juros no Cartão Passaí, bandeira própria e exclusiva da rede.
Alimentos
Macarrão Comum Espaguete Favorita 400g – R$ 1,89 cada
Farinha de Trigo Sem Fermento Finna 1kg – R$ 4,19 cada
Leite Condensado Semidesnatado Damare 395g – R$ 4,79 cada
Molho de Tomate Pronto Tradicional Maratá 300g – R$ 1,25 cada
Bebidas
Refrigerante Original Guaraná Antarctica ou Pepsi (lata 350ml) – R$ 2,39 cada
Refrigerante Goob Sabores (PET 2L) – R$ 3,89 cada
Cerveja Skol Pack 12x350ml – R$ 33,48 cada (unidade sai por R$ 2,79)
Carnes e Frios
Charque Ponta de Agulha Bertin – R$ 36,90/kg
Capa de Filé Bovino Resfriado a Vácuo Friboi – R$ 26,90/kg
Costela do Traseiro Bovino Resfriada Reserva – R$ 18,90/kg
Frango Congelado Avigro, Avivip ou Avigran – R$ 7,99/kg
Laticínios e Derivados
Requeijão Cremoso Tradicional ou Light Davaca 200g – R$ 5,99 cada
Leite Longa Vida Integral ou Desnatado Natville 1L – R$ 4,45 cada
Higiene e Limpeza
Sabonete Francis Suave Fragrâncias (85g) – R$ 1,89 cada
Creme Dental Tripla Ação Colgate (pack 4x90g) – R$ 15,90 cada
Amaciante de Roupas Concentrado Comfort Fragrâncias 500ml – R$ 8,89 cada
Desinfetante Urca Fragrâncias 2L – R$ 5,99 cada
Lava-Louças Minuano Fragrâncias 500ml – R$ 1,99 cada
Utilidades e Eletros
Caixa Térmica Pop Invicta Cores 32L – R$ 69,90 cada
Forno Elétrico FR-42 Mondial (unidade 42L - 127V ou 220V | BRA23/01359) – R$ 369,99 cada (4x de R$ 92,50 sem juros)
Datas: 11/9
Abrangência: lojas do Assaí na Bahia, nas cidades de Salvador, Lauro de Freitas, Camaçari, Feira de Santana e Serrinha
Endereços: confira a loja mais próxima em www.assai.com.br ou no aplicativo “Meu Assaí”, gratuito para download na App Store ou Google Play Store.