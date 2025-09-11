Acesse sua conta
Assaí anuncia descontos em lojas de cinco cidades baianas; veja preços

Promoções valem para unidades em Lauro de Freitas, Camaçari, Feira de Santana e Serrinha

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 11 de setembro de 2025 às 11:38

Assaí realiza ação com descontos especiais nas lojas da Bahia
Assaí realiza ação com descontos especiais nas lojas da Bahia Crédito: Divulgação

O Assaí oferece nesta quinta-feira (11) descontos e ofertas especiais em diversos produtos de lojas em cidades baianas. As promoções são ofertadas em todas as unidades de Salvador, Lauro de Freitas, Camaçari, Feira de Santana e Serrinha para clientes cadastrados no aplicativo Meu Assaí (disponível para download gratuito no App Store ou Google Play).

Algumas das ofertas são: Macarrão Comum Espaguete Favorita 400g – R$ 1,89 cada, Refrigerante Original Guaraná Antarctica ou Pepsi (lata 350ml) – R$ 2,39 cada e Leite Longa Vida Integral ou Desnatado Natville 1L – R$ 4,45 cada, além de dezenas de itens com preços reduzidos ao longo dos dois dias.

As compras podem ser parceladas em até 3x sem juros no Cartão Passaí, bandeira própria e exclusiva da rede.

Confira preços: 

Alimentos

Macarrão Comum Espaguete Favorita 400g – R$ 1,89 cada

Farinha de Trigo Sem Fermento Finna 1kg – R$ 4,19 cada

Leite Condensado Semidesnatado Damare 395g – R$ 4,79 cada

Molho de Tomate Pronto Tradicional Maratá 300g – R$ 1,25 cada

Bebidas

Refrigerante Original Guaraná Antarctica ou Pepsi (lata 350ml) – R$ 2,39 cada

Refrigerante Goob Sabores (PET 2L) – R$ 3,89 cada

Cerveja Skol Pack 12x350ml – R$ 33,48 cada (unidade sai por R$ 2,79)

Carnes e Frios

Charque Ponta de Agulha Bertin – R$ 36,90/kg

Capa de Filé Bovino Resfriado a Vácuo Friboi – R$ 26,90/kg

Costela do Traseiro Bovino Resfriada Reserva – R$ 18,90/kg

Frango Congelado Avigro, Avivip ou Avigran – R$ 7,99/kg

Laticínios e Derivados

Requeijão Cremoso Tradicional ou Light Davaca 200g – R$ 5,99 cada

Leite Longa Vida Integral ou Desnatado Natville 1L – R$ 4,45 cada

Higiene e Limpeza

Sabonete Francis Suave Fragrâncias (85g) – R$ 1,89 cada

Creme Dental Tripla Ação Colgate (pack 4x90g) – R$ 15,90 cada

Amaciante de Roupas Concentrado Comfort Fragrâncias 500ml – R$ 8,89 cada

Desinfetante Urca Fragrâncias 2L – R$ 5,99 cada

Lava-Louças Minuano Fragrâncias 500ml – R$ 1,99 cada

Utilidades e Eletros

Caixa Térmica Pop Invicta Cores 32L – R$ 69,90 cada

Forno Elétrico FR-42 Mondial (unidade 42L - 127V ou 220V | BRA23/01359) – R$ 369,99 cada (4x de R$ 92,50 sem juros)

Serviço: 

Datas: 11/9

Abrangência:  lojas do Assaí na Bahia, nas cidades de Salvador, Lauro de Freitas, Camaçari, Feira de Santana e Serrinha

Endereços: confira a loja mais próxima em www.assai.com.br ou no aplicativo “Meu Assaí”, gratuito para download na App Store ou Google Play Store.

