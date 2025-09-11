ORDEM JUDICIAL

Falso alvará do STJ: advogado é preso por tentar soltar liderança do BDM

Ele foi surpreendido pela polícia em prédio de luxo

Bruno Wendel

Publicado em 11 de setembro de 2025 às 12:17

Advogado de Everaldinho é preso Crédito: Acervo pessoal

Defensor de um dos maiores traficantes da atualidade do estado, o advogado Antonio Jorge Santos Júnior foi preso pela polícia nesta quinta-feira (11). Ele é acusado de juntar em um processo um documento falso do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que concedia a liberdade à Justiça, Averaldo Ferreira da Silva Filho, o 'Averaldinho', uma das lideranças do Bonde do Maluco (BDM). O caso foi revelado com exclusividade pelo CORREIO e Antonio negou o crime.

Antonio Jorge teve a prisão cumprida em prédio de luxo na Avenida ACM. A fraude foi descoberta pela Vara dos Feitos Relativos a Delitos de Organização Criminosa (VOCRIM) de Salvador no último dia 23 julho deste ano, ocasião em que o advogado passou a ser investigado pelo crime na Delegacia dos Crimes Econômicos e contra a Administração Pública (Dececap) da Polícia Civil.

Mesmo com todas as características de um documento verdadeiro, inclusive com o nome do ministro relator, neste caso seria Og Fernandes, a Vara checou a autenticidade do habeas corpus, negado pela instância superior. Averaldinho cumpre pena no Conjunto Penal de Serrinha, unidade de segurança máxima.