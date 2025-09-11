Acesse sua conta
Falso alvará do STJ: advogado é preso por tentar soltar liderança do BDM

Ele foi surpreendido pela polícia em prédio de luxo

  • Foto do(a) author(a) Bruno Wendel

  • Bruno Wendel

Publicado em 11 de setembro de 2025 às 12:17

Advogado de Everaldinho é preso
Advogado de Everaldinho é preso Crédito: Acervo pessoal

Defensor de um dos maiores traficantes da atualidade do estado, o advogado Antonio Jorge Santos Júnior foi preso pela polícia nesta quinta-feira (11). Ele é acusado de juntar em um processo um documento falso do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que concedia a liberdade à Justiça, Averaldo Ferreira da Silva Filho, o 'Averaldinho', uma das lideranças do Bonde do Maluco (BDM). O caso foi revelado com exclusividade pelo CORREIO e Antonio negou o crime.  

Antonio Jorge teve a prisão cumprida em prédio de luxo na Avenida ACM.  A fraude foi descoberta pela Vara dos Feitos Relativos a Delitos de Organização Criminosa (VOCRIM) de Salvador no último dia 23 julho deste ano, ocasião em que o advogado passou a ser investigado pelo crime na Delegacia dos Crimes Econômicos e contra a Administração Pública (Dececap) da Polícia Civil. 

 Mesmo com todas as características de um documento verdadeiro, inclusive com o nome do ministro relator, neste caso seria Og Fernandes, a Vara checou a autenticidade do habeas corpus, negado pela instância superior.  Averaldinho cumpre pena no Conjunto Penal de Serrinha, unidade de segurança máxima. 

Advogado investigado por uso de alvará falso para soltar Averaldinho

Advogado é investigado por uso de alvará falso para soltar traficante por Reprodução
Averaldinho, líder do tráfico no Calabar e Alto das Pombas por Divulgação
Transferência de Averaldinho foi realizada nesta quarta-feira por Divulgação/MP-BA
Fábio Souza dos Santos, o “Geleia” por Divulgação
'Colorido' volta para presídio onde usava celular para falar com comparsas fora da prisão por Mauro Akin Nassor/Arquivo CORREIO
Traficante Colorido está de volta ao Complexo da Mata Escura por Mauro Akin Nassor/Arquivo Correio
Traficante Colorido está de volta ao Complexo da Mata Escura por Mauro Akin Nassor/Arquivo Correio
Traficante Colorido está de volta ao Complexo da Mata Escura por Mauro Akin Nassor/Arquivo Correio
Fabíola fazia parte do clã Floquet, que dominou por anos o tráfio no Alto das Pombas por Reprodução
Anderson Conceição foi morto pelo BDM por Reprodução
Waldir morava em área do BDM por Reprodução
Waldir Barreto foi morto pelo BDM por Reprodução
Liderança do BDM morrem em confronto com a PM em Castelo Branco por Redes sociais
Líderes do BDM tinham mordomias dentro da PLB por Reprodução
Líderes do BDM tinham mordomias dentro da PLB por Reprodução
Líderes do BDM tinham mordomias dentro da PLB por Reprodução
Líderes do BDM tinham mordomias dentro da PLB por Reprodução
Líderes do BDM tinham mordomias dentro da PLB por Reprodução
Líderes do BDM tinham mordomias dentro da PLB por Reprodução
Líderes do BDM tinham mordomias dentro da PLB por Reprodução
Líderes do BDM tinham mordomias dentro da PLB por Reprodução
Líderes do BDM tinham mordomias dentro da PLB por Reprodução
Líderes do BDM tinham mordomias dentro da PLB por Reprodução
Líderes do BDM tinham mordomias dentro da PLB por Reprodução
Líderes do BDM tinham mordomias dentro da PLB por Reprodução
Líderes do BDM tinham mordomias dentro da PLB por Reprodução
Pastora prevê morte de influenciador dias antes de ele ser morto pelo BDM por Divulgação
Intermediador das negociações do BDM é preso com arsenal em Sapeaçu por Ascom PCDF
BDM gasta R$ 3 milhões para trazer arsenal à Bahia por Ascom PCDF
"Paulo Escopeta" era ex-PM , assalnte internacioal de banco e um dos fundadores do BDM por Divulgação
"Pateta" do BDM foi preso em sua mansão em Jauá por Divulgação
Traficante foi morta por rivais do BDM/TCP por Divulgação
Liderança do BDM, Russo morreu em tiroteio com a polícia por Divulgação
Russo, um das lideranças do BDM, morre em confronto com a polícia por Divulgação
BDM contralo o tráfico no Parque das Bromélias por Arisson Marinho/CORREIO
Vínicius, do BDM, foi executado por integrantes do CV após fazer story por Reprodução
Guerra do tráfico: mortes em Boipeba é fruto da rivalidade entre o BDM e o CV por Reprodução
Fusão entre o TCP e o BDM deve agravar a segurança pública na Bahia por Reprodução
Liderança do BDM, Tutuca estava em Santa Tereza, comunidade do TCP por Reprodução
Vídeos mostam "Dama do Crime" e comparsa, integrantes do BDM por Divulgação
BDM tomou conta do Pelô: o que faz a facção manter o domínio do maior cartão-postal da Bahia por Arisson Marinho/CORREIO
Mistério: Quem matou Rafael? Jovem era querido, mas seu nome era por Reprodução
Líder do BDM, Dadá, chegou a ter prisão domiciliar revogada, mas já havia fugido quando foi procurado pela Justiça por Reprodução
Carro recebeu marca "BDM" por Reprodução
TCP chega em Santo Amaro faz parceira com o BDM por Reprodução
TCP chega em Santo Amaro faz parceira com o BDM por Reprodução / Marina Silva
TCP chega à Bahia pelo Recôncavo e faz parceira com o BDM por Marina Silva/CORREIO
1 de 47
Advogado é investigado por uso de alvará falso para soltar traficante por Reprodução

