ATENÇÃO AO PRAZO

Pedidos de isenção do Vestibular Uesb encerram nesta quinta (11)

Processo seletivo será aplicado nos dias 30 de novembro e 1º de dezembro

Esther Morais

Publicado em 11 de setembro de 2025 às 06:44

O pedido para isenção da taxa de inscrição no Vestibular Uesb 2025 deve ser feita até esta quinta-feira (11), pelo site do Instituto Avalia, banca responsável pelo processo seletivo deste ano.

Conforme o Edital 260/2025, o benefício pode ser obtido por: candidatos que tenham cursado os anos finais do Ensino Fundamental (do 6º ao 9º ano) e todo o Ensino Médio em escola pública; servidores da Uesb e seus dependentes; funcionários de empresa terceirizada que estejam servindo à Uesb; estagiário de nível médio da Uesb, com contrato em vigência até o último dia de solicitação; servidores efetivos das outras Universidades Estaduais da Bahia e seus dependentes; e alunos do Universidade Para Todos. Além disso, o candidato não pode ter diploma de curso de graduação.

O pedido deve ser feito no mesmo formulário de solicitação de inscrição (clique aqui para acessar). Após finalizar essa etapa, é necessário anexar toda a documentação comprobatória até sexta-feira (12). A lista de documentos exigidos para cada categoria está disponível no item 5 do Edital do Vestibular.

É importante destacar que os documentos deverão ser digitalizados nos formatos PDF, PNG, JPG ou JPEG, de forma legível, preferencialmente em arquivo único, na sua integralidade, contendo carimbo e assinatura da autoridade competente, com todas as páginas (frente e verso quando houver informação). Nos casos de documentos retirados por meio de sistemas institucionais, estes deverão conter assinatura eletrônica ou código verificador válido para confirmação de autenticidade do documento.

Após a confirmação do pedido, não será permitida a inclusão de novos documentos ou alteração do formulário. O resultado das solicitações de isenção está previsto para ser publicado no dia 1º de outubro.

Processo seletivo será aplicado em novembro e dezembro

Com 47 opções de cursos disponíveis nos campi de Itapetinga, Jequié e Vitória da Conquista, o processo seletivo será aplicado nos dias 30 de novembro e 1º de dezembro. Os interessados podem se inscrever até 23 de outubro.