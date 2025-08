ESTAÇÃO 50

Salão imobiliário reúne mais de duas mil oportunidades em shopping de Salvador

Abertura do evento acontece nesta quinta-feira (7), às 17h, na praça central do Salvador Shopping

O Salão Imobiliário da Bahia - Estação 50 abre as portas nesta quinta-feira (7), às 17h, na praça central do Salvador Shopping, com mais de duas mil oportunidades em 23 stands com as principais construtoras e incorporadoras baianas. >