CRIME

Salvador: 40 taxistas foram assaltados em apenas um mês

Até agosto deste ano, 194 motoristas de táxi foram vítimas do crime na capital baiana, segundo Associação Geral dos Taxistas (AGT)

Yan Inácio

Publicado em 4 de setembro de 2025 às 06:00

Táxi em Salvador Crédito: Marina Silva/CORREIO

Além de problemas de saúde, longas jornadas de trabalho e estresse crônico, os taxistas de Salvador têm enfrentado diversos episódios de violência na capital baiana. De acordo com Associação Geral dos Taxistas (AGT), 40 motoristas de táxi foram assaltados na cidade só em agosto deste ano.

Ao todo, em 2025, 194 taxistas foram assaltados e em 17 desses crimes, os condutores tiveram seus carros levados pelos bandidos. O número é 24% menor ao do mesmo período do ano passado, quando foram registrados 256 assaltos. No ano de 2024, a AGT registrou 401 casos de assalto em Salvador, enquanto em 2023, 419 crimes constam no levantamento da associação.

O caso mais recente aconteceu no último dia 12, com o taxista Ailton da Silva. Ele entrou em luta corporal com um suspeito que tentou assaltá-lo com um facão após pedir uma corrida para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) dos Barris. Ao CORREIO, ele disse que o bandido de “porte físico avantajado” tentou pegar a chave do carro enquanto o veículo estava em movimento.

Táxi em Salvador 1 de 6

“Quando ele pegou os pertences do carro pra sair, lutei muito com ele e consegui tomar faca”, contou. Pessoas que passavam pelo local agrediram o suspeito, que foi levado para o Hospital Geral do Estado, onde ficou internado. Aposentado, Ailton trabalhou no ramo por 46 anos e voltou aos táxis para complementar a renda.

Na ocasião, Denis Paim, presidente da AGT, disse que o suspeito que assaltou Ailton já havia cometido o crime contra outros três taxistas. Para Paim, a onda de criminalidade é fruto da impunidade. “Os assaltos são por falta de segurança, e não funcionamento da justiça. A polícia hoje não faz nem mais muita questão de prender, porque na maioria das vezes, o meliante sai pela porta da frente. E nós cidadãos, pelas portas de trás”, disse.