Salvador assina cooperação técnica com RioFilme para fortaler audiovisual

Acordo prevê a promoção de políticas públicas, intercâmbio de experiências e articulação institucional entre as cidades

Tharsila Prates

Publicado em 30 de maio de 2025 às 19:01

Assinatura do acordo durante evento no Rio de Janeiro Crédito: Lorrana Penna / Secult/ Divulgação

A Prefeitura de Salvador formalizou na quinta-feira (29) um acordo de cooperação técnica com a Empresa de Cinema e Audiovisual do Rio de Janeiro (RioFilme) para impulsionar a cadeia produtiva do audiovisual das duas capitais. No evento, a comitiva da Secretaria de Cultura e Turismo (Secult) reuniu players do audiovisual de todo o Brasil para passar a mensagem de que a capital baiana se estruturou para receber grandes produções audiovisuais.>

O acordo de cooperação técnica, realizado no âmbito do programa SalCine, terá validade de 12 meses, podendo ser prorrogado. O documento prevê o desenvolvimento de ações de interesse comum, com foco na promoção de políticas públicas, intercâmbio de experiências e articulação institucional entre as cidades. >

Por meio da parceria, as duas instituições se comprometem a realizar encontros presenciais e virtuais para alinhamento de estratégias e troca de boas práticas na gestão pública do setor. A iniciativa também inclui a participação da RioFilme no evento soteropolitano SalCine Conecta, com presença garantida em pelo menos uma atividade, seja como facilitadora de workshop, apresentação de cases ou mesa de diálogo.>

Para a secretária da Secult, Ana Paula Matos, que enviou mensagem de vídeo aos participantes do encontro no Rio2C 2025, a formalização da parceria reafirma o compromisso de Salvador com a valorização do audiovisual e a articulação de políticas culturais integradas. “É com muito orgulho que compartilho os avanços que temos alcançado na economia criativa, nas artes, na música e na inovação. Políticas públicas como o SalCine e o Film Comission já estão em plena atividade, promovendo transformações significativas”, disse ela.>

A RioFilme atuará diretamente no programa SalCine, colaborando para o desenvolvimento de políticas audiovisuais e participando ativamente das ações previstas na cooperação. “Sabemos dos desafios e dos custos criativos no Brasil e da importância de estabelecer parcerias sólidas. É fundamental que as cidades criativas se conectem e construam bases duradouras de colaboração. Essa articulação com Salvador é mais um passo nesse caminho, para que possamos trabalhar juntos em um ciclo virtuoso, compartilhando experiências e desenvolvendo novos projetos que atendam a todo o mercado”, destacou o diretor-presidente Leonardo Jasmin Edde.>

Durante a programação, o diretor de Economia Criativa da Secult, Felipe Dias Rêgo, ressaltou o Salvador Capital Afro como uma política pública estratégica, um compromisso com o fortalecimento da economia criativa local. “É um projeto que envolve infraestrutura, qualificação e estímulo ao desenvolvimento de carreiras e novos negócios, posicionando Salvador como um polo do afroturismo brasileiro. Mais do que locação, Salvador é parceira na realização de projetos, um território criativo que se coloca à disposição para construir, junto, novas histórias e oportunidades no audiovisual e na cultura”, afirmou.>

O acordo estabelece que as ações sejam divulgadas nos canais oficiais das instituições, garantindo transparência e acesso público às informações. Não haverá transferência de recursos financeiros ou bens entre os partícipes, e as despesas necessárias para execução das atividades serão custeadas com recursos próprios, respeitando as disponibilidades orçamentárias de cada instituição.>