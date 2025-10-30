ATÉ O PRÓXIMO DOMINGO

Salvador Boat Show apresenta as tendências do mundo náutico na Bahia Marina

Evento apresenta mais de 40 barcos, com preços que variam entre R$ 200 mil e R$ 20 milhões

Gilberto Barbosa

Publicado em 30 de outubro de 2025 às 21:12

Salvador Boat Show segue até o próximo domingo (2) Crédito: Divulgação/Revista Náutica

Salvador se torna a capital do turismo náutico na segunda edição do Salvador Boat Show, que segue até o próximo domingo (2), na Bahia Marina. Durante quatro dias, o público será apresentado ao que há de mais moderno no mundo da navegação entre embarcações, equipamentos e acessórios.

A expectativa da organização é receber oito mil durante o evento. No local, estão expostas embarcações, com opções entre 29 e 77 pés, equipamentos, acessórios, motos aquáticas, além de serviços para quem quiser entrar no mundo dos entusiastas do mar.

Nove estaleiros apresentam mais de 40 barcos, com preços que variam de R$ 200 mil a R$ 20 milhões. O número é o dobro do ano passado, quando quatro marcas movimentaram cerca de R$ 35 milhões em negócios. A expectativa da organização é aumentar o valor em 20% para esse ano.

“A primeira edição demonstrou o grande potencial de crescimento do evento, que se expandiu bastante este ano. O projeto visa, além de promover o interesse da cidade pelo setor náutico, atrair marcas de todo o Brasil, conectando-as com o público local e regional”, disse a diretora do Grupo Náutica, Thalita Vicentini.

O evento conta com o apoio da Prefeitura de Salvador, através da Secretaria do Mar (Semar) e da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Emprego e Renda (Semdec). O prefeito Bruno Reis (União Brasil) esteve na abertura e destacou o potencial do evento para a economia da capital.