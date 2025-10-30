Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Salvador Boat Show apresenta as tendências do mundo náutico na Bahia Marina

Evento apresenta mais de 40 barcos, com preços que variam entre R$ 200 mil e R$ 20 milhões

  • Foto do(a) author(a) Gilberto Barbosa

  • Gilberto Barbosa

Publicado em 30 de outubro de 2025 às 21:12

Salvador Boat Show segue até o próximo domingo (2)
Salvador Boat Show segue até o próximo domingo (2) Crédito: Divulgação/Revista Náutica

Salvador se torna a capital do turismo náutico na segunda edição do Salvador Boat Show, que segue até o próximo domingo (2), na Bahia Marina. Durante quatro dias, o público será apresentado ao que há de mais moderno no mundo da navegação entre embarcações, equipamentos e acessórios.

A expectativa da organização é receber oito mil durante o evento. No local, estão expostas embarcações, com opções entre 29 e 77 pés, equipamentos, acessórios, motos aquáticas, além de serviços para quem quiser entrar no mundo dos entusiastas do mar.

Nove estaleiros apresentam mais de 40 barcos, com preços que variam de R$ 200 mil a R$ 20 milhões. O número é o dobro do ano passado, quando quatro marcas movimentaram cerca de R$ 35 milhões em negócios. A expectativa da organização é aumentar o valor em 20% para esse ano.

“A primeira edição demonstrou o grande potencial de crescimento do evento, que se expandiu bastante este ano. O projeto visa, além de promover o interesse da cidade pelo setor náutico, atrair marcas de todo o Brasil, conectando-as com o público local e regional”, disse a diretora do Grupo Náutica, Thalita Vicentini.

O evento conta com o apoio da Prefeitura de Salvador, através da Secretaria do Mar (Semar) e da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Emprego e Renda (Semdec). O prefeito Bruno Reis (União Brasil) esteve na abertura e destacou o potencial do evento para a economia da capital.

“Além de aquecer a economia local, o evento oferece uma oportunidade de lazer e aquisição de embarcações para os cidadãos e entusiastas do mar. Também é um momento de atração de visitantes e turistas, que vêm para participar deste grande evento, já consolidado em nosso calendário”, afirmou.

Mais recentes

Imagem - Mulher morre após ônibus atingir trailer, moto e carros no interior da Bahia

Mulher morre após ônibus atingir trailer, moto e carros no interior da Bahia
Imagem - Operador financeiro do PCC é preso em destino turístico da Bahia

Operador financeiro do PCC é preso em destino turístico da Bahia
Imagem - Festival Solov celebra música independente com shows de Pélico, Mariana Borges e Kaboom23

Festival Solov celebra música independente com shows de Pélico, Mariana Borges e Kaboom23

MAIS LIDAS

Imagem - Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte
01

Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte

Imagem - Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora
02

Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora

Imagem - Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C
03

Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C

Imagem - Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada
04

Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada