Salvador ganha nova arena esportiva em São Rafael com grama sintética

Arena Recanto é inaugurada nesta sexta e transforma antigo campo de barro em ponto de convivência e lazer

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 31 de outubro de 2025 às 16:54

Bruno Reis inaugurou nova arena em São Rafael
Bruno Reis inaugurou nova arena em São Rafael Crédito: Valter Pontes/ Secom PMS

A Prefeitura de Salvador inaugurou nesta sexta-feira (31) a Arena Recanto, localizada no Conjunto Recanto das Ilhas, em São Rafael. O antigo campo de barro deu lugar a um espaço moderno, com grama sintética, iluminação em LED e alambrado requalificado, ampliando o acesso da comunidade a esportes e atividades de lazer.

O novo campo integra o complexo esportivo Edson Menezes, construído em 2021, que também conta com quadra de futevôlei e aparelhos de musculação. A iniciativa faz parte de um programa maior da gestão municipal, que já entregou 86 dos 122 campos com grama sintética planejados para a cidade.

Para o prefeito Bruno Reis, a obra vai além do esporte. “Aqui, na Arena Recanto, investimos em um novo equipamento para convivência dos moradores. Acreditamos no esporte como ferramenta de transformação social, de promoção da saúde e de combate à violência”, afirmou durante a inauguração, acompanhado do secretário da Sempre, Júnior Magalhães.

O secretário destacou que a requalificação amplia o acesso gratuito da população. “Antes, para jogar em um campo com grama sintética, era preciso alugar ou reunir um grupo de amigos. Agora, democratizamos a malha esportiva em larga escala, oferecendo oportunidades para toda a comunidade”, disse Magalhães.

O espaço também atrai moradores de bairros vizinhos, como São Marcos, Pau da Lima e a região Suburbana. Escolinhas de futebol utilizam o campo para treinos, e grupos de idosos realizam atividades físicas no local.

Bruno Reis

