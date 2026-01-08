TURISMO

Salvador ganha voo direto para o Panamá e amplia acesso a 80 destinos do Caribe e das Américas

Conexão facilita viagem para Estados Unidos, Costa Rica e Canadá

Esther Morais

Publicado em 8 de janeiro de 2026 às 06:44

Meio-fio do aeroporto Crédito: Reprodução

A conexão aérea direta entre Salvador e a Cidade do Panamá voltou a operar na madrugada desta quinta-feira (8), com a realização do voo inaugural da Copa Airlines marcando a retomada da rota internacional entre a capital baiana e a panamenha após quase seis anos de suspensão. A partir de agora, os soteropolitanos terão quatro voos semanais ligando a cidade ao Aeroporto de Tocumen, principal hub da companhia aérea no continente, de onde saem conexões para mais de 80 destinos em todas as Américas - inclusive nos Estados Unidos.

O retorno do voo é estratégico para a capital baiana, e contou com a articulação da Prefeitura através da Secretaria de Cultura e Turismo (Secult). Com a nova rota, pessoas vindas de todo o continente poderão desembarcar em Salvador num voo da Copa Airlines, sem a necessidade de fazer conexão em outra cidade brasileira. No sentido inverso, os baianos poderão viajar a países como Estados Unidos, Costa Rica, Canadá, México e todo o Caribe sem precisarem passar por um hub mais ao sul do Brasil, como em São Paulo.

Quais destinos ficam mais acessíveis com novo voo? 1 de 6

Presente no ato simbólico que marcou a retomada do voo, no Aeroporto de Salvador, a vice-prefeita e secretária de Cultura e Turismo de Salvador, Ana Paula Matos, afirmou que o avanço dialoga com o momento que a cidade vive como destino internacional: “A retomada desses voos é um marco importante para a nossa cidade e é resultado de um trabalho consistente da Prefeitura, construído com planejamento, articulação internacional e diálogo permanente com o trade turístico. Esse processo começou quando estivemos no Panamá para abrir canais de diálogo, apresentar Salvador ao mercado internacional e construir as pontes necessárias que viabilizaram essa conexão.”, disse.

Quais os dias e horários?

O voo de saída de Salvador (CM753) operará às segundas, terças, quintas e sábados, partindo às 01h25 da manhã e chegando ao Panamá às 06h40. Segundo a companhia aérea, a escolha do horário é estratégica, pois a chegada ao hub da Copa Airlines coincide com a saída das conexões matinais para destinos no Caribe e nos Estados Unidos.

Já o voo de retorno, da Cidade do Panamá para Salvador (CM752), ocorrerá às segundas, quartas, sextas e domingos, decolando às 15h58 do Aeroporto de Tocumen e aterrisando na capital baiana às 00h25 do dia seguinte. A Copa Airlines é hoje uma das maiores companhias aéreas do continente especializando-se em conectar as Américas, e Salvador será o único destino no Nordeste.

Novidade era disputada com Recife

A prefeitura informou que a atração estava sendo disputada com o Recife. As negociações começaram em 2024, quando uma comitiva da Secult foi ao Panamá apresentar os potenciais da cidade aos diretores da empresa. No último mês de maio, a própria vice-prefeita foi à Cidade do Panamá para apresentar o plano de desenvolvimento turístico e de comunicação da capital baiana.

“A gente apresentou um vídeo, mostrando tudo o que estava sendo feito no turismo daqui, tratamos do que seria possível fazer em relação à diminuição de taxas e nos comprometemos também a dar apoio na parte de comunicação. O trade turístico foi essencial, porque os hotéis apresentaram uma tarifa especial para atrair esses trabalhadores”, disse Ana Paula Matos.