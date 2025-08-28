Acesse sua conta
Salvador recebe feira de adoção de pets neste final de semana

Evento será realizado no sábado (30)

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 28 de agosto de 2025 às 14:35

Cachorros sem raça definida
Saiba como participar  Crédito: Reprodução | Internet

Salvador sediará uma feira de adoção de cães e gatos neste sábado (30). O evento será realizado na unidade do Atacadão da Pituba, na rua Pernambuco, das 10h às 16h. A ação faz parte do programa 'Pedigree Adotar é Tudo de Bom' e conta com o apoio do Abrigo Animais Aumigos que atua na proteção e cuidado de animais resgatados.

De acordo com a organização da feira, todos os animais disponíveis para adoção estarão vacinados e vermifugados. A entrada é gratuita. Os interessados em adotar os animais estarão sujeitos a entrevista e critérios de responsabilidade definidos ONG parceira da ação. 

Antes de tomar a decisão de adotar um pet, é importante avaliar as condições financeiras para garantir alimentação adequada, consultas veterinárias regulares, vacinas e demais cuidados essenciais aos animais. Os organizadores deverão avaliar ainda se os novos tutores possuem condições de oferecer espaço limpo, seguro e confortável para o animal descansar, além de garantir momentos de lazer, como passeios e brincadeiras, que são essenciais para o bem-estar do pet. 

Serviço 

Feira de adoção 

Data: 30 de agosto (sábado)

Horário: das 10h às 16h

Endereço: Rua Pernambuco, 510 - Pituba 

ONG responsável: Abrigo Animais Aumigos

