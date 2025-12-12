Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elaine Sanoli
Publicado em 12 de dezembro de 2025 às 17:42
O Festival da Cultura Japonesa retorna à Salvador neste final de semana. Com início marcado para esta sexta-feira (12), o evento vai reunir tradição, tecnologia e entretenimento, com atrações para todas as idades até o próximo domingo (14).O festival será realizado no Shopping da Bahia, em frente à Loja TIM, no 2º piso, com entrada gratuita.
Ao longo dos três dias o público poderá participar de uma imersão completa na tradição e na cultura pop do Japão por meio de competições de jogos eletrônicos e de cosplay, oficinas e workshops, opções gastronômicas características do país, além de apresentações artísticas, shows e o Concurso J-Pop.
Veja a programação completa do Festival da Cultura Japonesa
Confira a programação da área Gamer e Competições
Os fãs de tecnologia e games poderão aproveitar uma arena gamer equipada com estações de jogos eletrônicos, realidade virtual, simulador de corrida, consoles de última geração e espaço para Just Dance. Além das experiências interativas, o festival também sediará competições de e-sports, abertas ao público.
Confira a programação da área Cultura Pop
A programação inclui stand de card games, concurso cosplay, apresentações artísticas, shows e o Concurso J-Pop, que valoriza talentos inspirados na música, dança e estética pop japonesa.
Confira a programação da área Gastronômica
O festival contará com stands de comidas e doces típicos japoneses, proporcionando ao público uma verdadeira experiência gastronômica. Um dos grandes destaques é o Maid Café, café temático no estilo japonês, com atendimento característico e ambientação inspirada nos famosos cafés de Tóquio.
Confira a programação da área de Workshops
Ao longo dos três dias, serão oferecidos workshops de artes tradicionais japonesas, como:
• Shodô (caligrafia japonesa)
• Origami (dobradura de papel)
• Ikebana (arranjo floral)
• Mangá (desenho japonês)
As oficinas são abertas a todas as idades e têm como objetivo aproximar o público das técnicas, valores e simbolismos da cultura japonesa.
Programação Infantil
O público infantil também terá um espaço especial, com oficinas de caneta 3D e pixel art, estimulando a criatividade por meio de atividades lúdicas e tecnológicas. A proposta é incentivar o contato com a cultura japonesa de forma divertida e educativa.