DIVERSÃO

Gratuito: Salvador recebe Festival da Cultura Japonesa

Em edição Pocket Itinerante, evento será realizado no Shopping da Bahia

Elaine Sanoli

Publicado em 12 de dezembro de 2025 às 17:42

Festival da Cultura Japonesa de Salvador Crédito: Divulgação

O Festival da Cultura Japonesa retorna à Salvador neste final de semana. Com início marcado para esta sexta-feira (12), o evento vai reunir tradição, tecnologia e entretenimento, com atrações para todas as idades até o próximo domingo (14).O festival será realizado no Shopping da Bahia, em frente à Loja TIM, no 2º piso, com entrada gratuita.

Ao longo dos três dias o público poderá participar de uma imersão completa na tradição e na cultura pop do Japão por meio de competições de jogos eletrônicos e de cosplay, oficinas e workshops, opções gastronômicas características do país, além de apresentações artísticas, shows e o Concurso J-Pop.

Veja a programação completa do Festival da Cultura Japonesa 1 de 5

Confira a programação da área Gamer e Competições

Os fãs de tecnologia e games poderão aproveitar uma arena gamer equipada com estações de jogos eletrônicos, realidade virtual, simulador de corrida, consoles de última geração e espaço para Just Dance. Além das experiências interativas, o festival também sediará competições de e-sports, abertas ao público.



Confira a programação da área Cultura Pop



A programação inclui stand de card games, concurso cosplay, apresentações artísticas, shows e o Concurso J-Pop, que valoriza talentos inspirados na música, dança e estética pop japonesa.

Confira a programação da área Gastronômica



O festival contará com stands de comidas e doces típicos japoneses, proporcionando ao público uma verdadeira experiência gastronômica. Um dos grandes destaques é o Maid Café, café temático no estilo japonês, com atendimento característico e ambientação inspirada nos famosos cafés de Tóquio.



Confira a programação da área de Workshops

Ao longo dos três dias, serão oferecidos workshops de artes tradicionais japonesas, como:



• Shodô (caligrafia japonesa)

• Origami (dobradura de papel)

• Ikebana (arranjo floral)

• Mangá (desenho japonês)

As oficinas são abertas a todas as idades e têm como objetivo aproximar o público das técnicas, valores e simbolismos da cultura japonesa.



Programação Infantil

