Secretaria demarca oito estacionamentos para patinetes elétricos em Salvador

A previsão é que, até o fim do ano, as 30 estações mais movimentadas da cidade também recebam a demarcação física

Elaine Sanoli

Publicado em 17 de setembro de 2025 às 19:59

Estacionamento de patinetes elétricos Crédito: Divulgação/Semob

A Secretaria de Mobilidade de Salvador (Semob) concluiu a primeira etapa do processo de demarcação de estacionamentos dos patinetes elétricos. Nesta fase, oito locais no bairro da Barra receberam as marcações fixas horizontais sinalizando o local para deixar os veículos. A previsão é que, até o fim do ano, as 30 estações mais movimentadas da cidade também recebam a demarcação física.

De acordo com a pasta, a medida foi pensada para organizar o sistema de transporte por patinetes na cidade. Foram escolhidos inicialmente os pontos na Barra que concentram o maior número de retiradas e devoluções dos veículos.

Patinete elétrico de Salvador terá estacionamento demarcado nas ruas 1 de 8

O objetivo da criação dos estacionamentos físicos é garantir que os usuários encontrem com maior facilidade o local onde iniciar e encerrar as viagens, visto que o aplicativo segue exigindo a coleta e devolução exclusivamente dentro das estações virtuais rastreadas por GPS.

Salvador possui 335 estações virtuais de patinetes indicadas no aplicativo da empresa credenciada. O usuário só consegue encerrar a viagem dentro dessas áreas e após registrar uma foto do equipamento. Caso esteja fora do perímetro autorizado, o aplicativo não permite o encerramento e orienta para a estação mais próxima.