Secretaria demarca oito estacionamentos para patinetes elétricos em Salvador

Elaine Sanoli
Publicado em 17 de setembro de 2025 às 19:59
A Secretaria de Mobilidade de Salvador (Semob) concluiu a primeira etapa do processo de demarcação de estacionamentos dos patinetes elétricos. Nesta fase, oito locais no bairro da Barra receberam as marcações fixas horizontais sinalizando o local para deixar os veículos. A previsão é que, até o fim do ano, as 30 estações mais movimentadas da cidade também recebam a demarcação física.
De acordo com a pasta, a medida foi pensada para organizar o sistema de transporte por patinetes na cidade. Foram escolhidos inicialmente os pontos na Barra que concentram o maior número de retiradas e devoluções dos veículos.
O objetivo da criação dos estacionamentos físicos é garantir que os usuários encontrem com maior facilidade o local onde iniciar e encerrar as viagens, visto que o aplicativo segue exigindo a coleta e devolução exclusivamente dentro das estações virtuais rastreadas por GPS.
Salvador possui 335 estações virtuais de patinetes indicadas no aplicativo da empresa credenciada. O usuário só consegue encerrar a viagem dentro dessas áreas e após registrar uma foto do equipamento. Caso esteja fora do perímetro autorizado, o aplicativo não permite o encerramento e orienta para a estação mais próxima.
"As demarcações físicas conciliadas com as estações virtuais determinadas no aplicativo tornam o serviço mais organizado, harmonizando sua utilização com a paisagem urbana e aumentando a segurança aos pedestres e ciclistas”, afirma Pablo Souza, secretário de mobilidade.