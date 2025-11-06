PREVISÃO

Salvador terá sol entre nuvens e possibilidade de chuva pontual nesta quinta (6)

Temperaturas variam entre 21°C e 32°C

Esther Morais

Publicado em 6 de novembro de 2025 às 06:14

Salvador terá semana com sol forte Crédito: Shutterstock

A massa de ar quente e seca que atua sobre Salvador mantém o tempo firme ao longo da semana, mas a chegada de ventos úmidos do oceano Atlântico deve favorecer pancadas isoladas nos próximos dias, segundo a Defesa Civil de Salvador (Codesal).

Nesta quinta-feira (6), o dia será de sol com variação de nuvens e 20% de chance de chuva, impulsionada pelos ventos fortes que podem chegar a 39 km/h. As temperaturas variam entre 21°C e 32°C.

Na sexta-feira (7), o cenário se repete: predomínio de sol, pouca nebulosidade e 20% de probabilidade de precipitação, com rajadas de vento em torno de 34 km/h. A temperatura fica entre 21°C e 30°C.

O fim de semana promete ser ainda mais estável. Tanto no sábado (8) quanto no domingo (9), Salvador terá sol predominante, baixa chance de chuva (10%) e vento forte, chegando novamente a 39 km/h no sábado e 34 km/h no domingo. As máximas devem alcançar 32°C, com mínimas entre 21°C e 22°C.

A recomendação da Codesal é que moradores fiquem atentos a mudanças rápidas no tempo, especialmente por conta dos ventos intensos previstos. Em caso de emergência, a população deve ligar para o número 199.