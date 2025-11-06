Acesse sua conta
Salvador terá sol entre nuvens e possibilidade de chuva pontual nesta quinta (6)

Temperaturas variam entre 21°C e 32°C

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 6 de novembro de 2025 às 06:14

A massa de ar quente e seca que atua sobre Salvador mantém o tempo firme ao longo da semana, mas a chegada de ventos úmidos do oceano Atlântico deve favorecer pancadas isoladas nos próximos dias, segundo a Defesa Civil de Salvador (Codesal).

Nesta quinta-feira (6), o dia será de sol com variação de nuvens e 20% de chance de chuva, impulsionada pelos ventos fortes que podem chegar a 39 km/h. As temperaturas variam entre 21°C e 32°C.

Na sexta-feira (7), o cenário se repete: predomínio de sol, pouca nebulosidade e 20% de probabilidade de precipitação, com rajadas de vento em torno de 34 km/h. A temperatura fica entre 21°C e 30°C.

O fim de semana promete ser ainda mais estável. Tanto no sábado (8) quanto no domingo (9), Salvador terá sol predominante, baixa chance de chuva (10%) e vento forte, chegando novamente a 39 km/h no sábado e 34 km/h no domingo. As máximas devem alcançar 32°C, com mínimas entre 21°C e 22°C.

A recomendação da Codesal é que moradores fiquem atentos a mudanças rápidas no tempo, especialmente por conta dos ventos intensos previstos. Em caso de emergência, a população deve ligar para o número 199.

Curiosidades sobre o clima de Salvador

A cidade tem clima tropical úmido, com variações pequenas entre as estações. Mesmo nos meses mais “frios”, as mínimas raramente ficam abaixo de 20°C. por Divulgação
Salvador registra, em média, cerca de 2.500 horas de sol por ano — o que explica a sensação constante de verão. por Reprodução/Google Maps
Durante o outono/inverno, a atuação dos ventos úmidos do Atlântico e a ZCIT (Zona de Convergência Intertropical) aumenta bastante as precipitações. Em alguns anos, Salvador já acumulou mais de 800 mm em um único mês. por Shutterstock
Os ventos de leste, vindos do mar, costumam soprar com força quase o ano inteiro. Rajadas acima de 40 km/h não são raras — e ajudam a diminuir o calor. por Divulgação
Enquanto cidades do interior chegam a variar mais de 15 graus em um dia, Salvador muitas vezes oscila só 3°C a 6°C. por Valter Pontes/Secom PMS
1 de 5
