Senac oferece 160 vagas em curso gratuito de garçom para atender alta demanda do verão

Perla Ribeiro
Publicado em 7 de janeiro de 2026 às 12:38
Com a chegada do verão e do período de férias, bares, restaurantes, hotéis e eventos registram um aumento significativo no fluxo de clientes e, consequentemente, na demanda por profissionais qualificados para o atendimento. Atento a esse cenário, o Senac Bahia está com 160 vagas abertas para o curso gratuito de Garçom e Garçonete, com turmas previstas para início nos meses de janeiro e fevereiro, nos Restaurantes-Escola Senac Pelourinho e Casa do Comércio, em Salvador.
Tudo o que você precisa saber sobre o curso gratuito de garçom e garçonete oferecido pelo Senac
A formação tem carga horária de 360 horas e é voltada para quem deseja ingressar ou se qualificar no setor de alimentos e bebidas, um dos segmentos que mais cresce em Salvador. O curso oferece uma preparação completa, aliando teoria e prática em ambientes reais de atendimento, o que amplia as chances de inserção no mercado de trabalho.
Além da qualificação profissional, os alunos selecionados contam com fardamento, material didático, alimentação durante as aulas práticas, transporte e ajuda de custo, garantindo melhores condições para a permanência e o aproveitamento da formação. Em um mercado cada vez mais competitivo, a qualificação faz diferença.
O certificado do Senac é reconhecido nacionalmente e representa um diferencial importante para quem busca oportunidades no setor de serviços, especialmente em períodos de maior aquecimento da economia, como o verão e as festas de início de ano.
As inscrições são presenciais e devem ser realizadas na unidade onde o candidato deseja cursar a formação: