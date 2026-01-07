Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Senac oferece 160 vagas em curso gratuito de garçom para atender alta demanda do verão

As turmas estão previstas para início nos meses de janeiro e fevereiro

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 7 de janeiro de 2026 às 12:38

Garçom
Garçom Crédito: Shutterstock

Com a chegada do verão e do período de férias, bares, restaurantes, hotéis e eventos registram um aumento significativo no fluxo de clientes e, consequentemente, na demanda por profissionais qualificados para o atendimento. Atento a esse cenário, o Senac Bahia está com 160 vagas abertas para o curso gratuito de Garçom e Garçonete, com turmas previstas para início nos meses de janeiro e fevereiro, nos Restaurantes-Escola Senac Pelourinho e Casa do Comércio, em Salvador. 

Tudo o que você precisa saber sobre o curso gratuito de garçom e garçonete oferecido pelo Senac

A formação tem carga horária de 360 horas por Imagem gerada por inteligência artificial
O curso oferece uma preparação completa, aliando teoria e prática em ambientes reais de atendimento por Shutterstock
Além da qualificação profissional, os alunos selecionados contam com fardamento, material didático, alimentação durante as aulas práticas, transporte e ajuda de custo por Shutterstock
O certificado do Senac é reconhecido nacionalmente por Shutterstock
 As inscrições são presenciais e devem ser realizadas na unidade onde o candidato deseja cursar a formação  por Divulgação
Inscrições podem ser realizadas nos Restaurantes-Escola Senac Pelourinho e Casa do Comércio por Shutterstock
1 de 6
A formação tem carga horária de 360 horas por Imagem gerada por inteligência artificial

A formação tem carga horária de 360 horas e é voltada para quem deseja ingressar ou se qualificar no setor de alimentos e bebidas, um dos segmentos que mais cresce em Salvador. O curso oferece uma preparação completa, aliando teoria e prática em ambientes reais de atendimento, o que amplia as chances de inserção no mercado de trabalho. 

Além da qualificação profissional, os alunos selecionados contam com fardamento, material didático, alimentação durante as aulas práticas, transporte e ajuda de custo, garantindo melhores condições para a permanência e o aproveitamento da formação. Em um mercado cada vez mais competitivo, a qualificação faz diferença.

 O certificado do Senac é reconhecido nacionalmente e representa um diferencial importante para quem busca oportunidades no setor de serviços, especialmente em períodos de maior aquecimento da economia, como o verão e as festas de início de ano. 

As inscrições são presenciais e devem ser realizadas na unidade onde o candidato deseja cursar a formação: 

  • Restaurante-Escola Senac Pelourinho Praça José de Alencar, nº 13/19 – Pelourinho – Salvador/BA 
  • Restaurante-Escola Casa do Comércio Avenida Tancredo Neves, nº 1.109, Ed. Casa do Comércio, 5º andar – Caminho das Árvores – Salvador/BA 
  • Para mais informações, os interessados podem entrar em contato pelo WhatsApp (71) 3186-4000. 

Mais recentes

Imagem - Projeto com atendimento psicológico gratuito é retomado em Salvador; saiba como participar

Projeto com atendimento psicológico gratuito é retomado em Salvador; saiba como participar
Imagem - Corpo de apóstola baleada na cabeça é enterrado em Salvador

Corpo de apóstola baleada na cabeça é enterrado em Salvador
Imagem - Suspeito de espancar mulher encontrada inconsciente em rodovia na Bahia é preso

Suspeito de espancar mulher encontrada inconsciente em rodovia na Bahia é preso

MAIS LIDAS

Imagem - Filho mata mãe e irmão de 10 anos por ciúme da relação dos dois
01

Filho mata mãe e irmão de 10 anos por ciúme da relação dos dois

Imagem - Avô de Neymar ganhou na Mega-Sena e gastou prêmio todo em apenas dois meses
02

Avô de Neymar ganhou na Mega-Sena e gastou prêmio todo em apenas dois meses

Imagem - Ganhador da Mega da Virada perde prêmio de R$ 1 milhão por não retirar dinheiro no prazo
03

Ganhador da Mega da Virada perde prêmio de R$ 1 milhão por não retirar dinheiro no prazo

Imagem - Universo coloca Áries, Leão e mais 2 signos à prova em 2026, mas recompensas prometem valer o esforço
04

Universo coloca Áries, Leão e mais 2 signos à prova em 2026, mas recompensas prometem valer o esforço