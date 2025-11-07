SOLIDARIEDADE

Shopping Bela Vista abre oficialmente a campanha Papai Noel dos Correios

Interessados em adotar uma cartinha podem dirigir-se ao Shopping Bela Vista para escolher um pedido de uma criança

Elaine Sanoli

Publicado em 7 de novembro de 2025 às 20:58

Natal dos Correios Crédito: Divulgação

O clima de solidariedade natalino tomou conta do Shopping Bela Vista com o início da campanha Papai Noel dos Correios 2025. O empreendimento é o local escolhido para a abertura oficial do projeto, nesta sexta-feira (7), com a participação do Coral Nossa Sra. dos Anjos. A ação, que já faz parte do calendário natalino do shopping, promove a adoção de cartas de crianças do 1º ao 5º ano do ensino fundamental, matriculadas em escolas públicas e em instituições parceiras da ação.

Os interessados em adotar uma cartinha podem dirigir-se ao Shopping Bela Vista, para escolher um pedido de uma criança. As cartas também estão disponíveis em diversos pontos de distribuição na Bahia e, para maior conveniência, podem ser acessadas online no Blog do Noel através do portal dos Correios: https://blognoel.correios.com.br/.

A campanha, que completa 36 anos em 2025, também inclui cartas de crianças em situação de vulnerabilidade social com até 10 anos de idade, oferecendo a oportunidade de adoção de seus pedidos. “O Shopping Bela Vista abraça essa campanha todos os anos, reforçando o nosso compromisso de solidariedade e empatia. Através dessa ação, milhares de crianças são beneficiadas durante o Natal, que é uma época de partilha e generosidade”, conta a Gerente de Marketing do Shopping Bela Vista, Juliana Brandão.

A entrega de presentes deverá ser feita presencialmente em um dos pontos de entrega participantes da campanha. Os presentes precisam estar identificados com as informações da cartinha.

SERVIÇO