Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Shopping oferece descontos de até 80% para queimar estoque; confira lojas participantes

Primeira grande liquidação do ano reúne grandes marcas até 15 de janeiro

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 6 de janeiro de 2026 às 09:17

Shopping oferece descontos de até 50% para queimar estoque; confira lojas participantes
Shopping oferece descontos de até 50% para queimar estoque Crédito: Divulgação

O Salvador Shopping iniciou a primeira grande liquidação do ano, com mais de 50 lojas de diversos segmentos e descontos de até 50%. A 3ª edição da campanha Abre Alas ocorre até 15 de janeiro com objetivo de queimar estoque e conta com participação de unidades da Sephora, Magazine Luiza e C&A (confira lista completa abaixo). 

Veja lojas com descontos no shopping

Shopping oferece descontos de até 50% para queimar estoque por Divulgação
Shopping oferece descontos de até 50% para queimar estoque por Divulgação
Shopping oferece descontos de até 50% para queimar estoque por Divulgação
Shopping oferece descontos de até 50% para queimar estoque por Divulgação
Shopping oferece descontos de até 50% para queimar estoque por Divulgação
Shopping oferece descontos de até 50% para queimar estoque por Divulgação
1 de 6
Shopping oferece descontos de até 50% para queimar estoque por Divulgação

Para quem busca produtos de grifes com preços mais atrativos, as lojas Sephora, Adidas, Sacada, Loungerie, Hugo Boss, Oakley e Oh, Boy!, oferecem produtos pela metade do preço. Outras operações como Pandora, Chica Fulô, Pernambucanas, A Fábrica, Decathlon, C&A e Magazine Luiza prometem descontos de 60% a 80%.

Fazem parte da liquidação também as lojas Tok&Stok Studio, Monte Carlo, O Boticário, Aramis, Sacada, Soff, Tramontina Store, Alphabeto, A Fábrica, Ellus, Brooksfield, RayBan, Richards e Lança Perfume.

“A Abre Alas é um período muito aguardado por nossos clientes, pois marca o início do calendário anual de liquidações e representa uma oportunidade estratégica tanto para os lojistas quanto para o público. É o momento ideal para a renovação de estoques, ao mesmo tempo em que oferecemos aos clientes a possibilidade de adquirir produtos de grandes marcas com descontos atrativos e condições especiais de pagamento”, afirma Marianna Muniz, gerente de Marketing do Salvador Shopping.

Tags:

Promoção Salvador Shopping Compras

Mais recentes

Imagem - Bandidos invadem casa em Paripe, fazem adolescente de 16 anos refém e transmitem crime em live

Bandidos invadem casa em Paripe, fazem adolescente de 16 anos refém e transmitem crime em live
Imagem - A doença silenciosa que muitas mulheres têm sem saber, demora anos para ser diagnosticada e não tem cura

A doença silenciosa que muitas mulheres têm sem saber, demora anos para ser diagnosticada e não tem cura
Imagem - Donos de imóveis em Salvador já podem pagar IPTU 2026

Donos de imóveis em Salvador já podem pagar IPTU 2026

MAIS LIDAS

Imagem - Babá brasileira foi morta pela patroa em Portugal com golpe de bloco de cimento, conclui MP
01

Babá brasileira foi morta pela patroa em Portugal com golpe de bloco de cimento, conclui MP

Imagem - Justiça condena lotérica que cometeu erro em aposta da Mega da Virada
02

Justiça condena lotérica que cometeu erro em aposta da Mega da Virada

Imagem - Quanto custa sair no Bloco Coruja com Ivete Sangalo no Carnaval de Salvador
03

Quanto custa sair no Bloco Coruja com Ivete Sangalo no Carnaval de Salvador

Imagem - Ganhador da Mega da Virada perde prêmio de R$ 1 milhão por não retirar dinheiro no prazo
04

Ganhador da Mega da Virada perde prêmio de R$ 1 milhão por não retirar dinheiro no prazo