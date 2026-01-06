Shopping oferece descontos de até 80% para queimar estoque; confira lojas participantes

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Esther Morais
Publicado em 6 de janeiro de 2026 às 09:17
O Salvador Shopping iniciou a primeira grande liquidação do ano, com mais de 50 lojas de diversos segmentos e descontos de até 50%. A 3ª edição da campanha Abre Alas ocorre até 15 de janeiro com objetivo de queimar estoque e conta com participação de unidades da Sephora, Magazine Luiza e C&A (confira lista completa abaixo).
Veja lojas com descontos no shopping
Para quem busca produtos de grifes com preços mais atrativos, as lojas Sephora, Adidas, Sacada, Loungerie, Hugo Boss, Oakley e Oh, Boy!, oferecem produtos pela metade do preço. Outras operações como Pandora, Chica Fulô, Pernambucanas, A Fábrica, Decathlon, C&A e Magazine Luiza prometem descontos de 60% a 80%.
Fazem parte da liquidação também as lojas Tok&Stok Studio, Monte Carlo, O Boticário, Aramis, Sacada, Soff, Tramontina Store, Alphabeto, A Fábrica, Ellus, Brooksfield, RayBan, Richards e Lança Perfume.
“A Abre Alas é um período muito aguardado por nossos clientes, pois marca o início do calendário anual de liquidações e representa uma oportunidade estratégica tanto para os lojistas quanto para o público. É o momento ideal para a renovação de estoques, ao mesmo tempo em que oferecemos aos clientes a possibilidade de adquirir produtos de grandes marcas com descontos atrativos e condições especiais de pagamento”, afirma Marianna Muniz, gerente de Marketing do Salvador Shopping.