COMPRAS EM SALVADOR

Shopping oferece descontos de até 80% para queimar estoque; confira lojas participantes

Primeira grande liquidação do ano reúne grandes marcas até 15 de janeiro

Esther Morais

Publicado em 6 de janeiro de 2026 às 09:17

Shopping oferece descontos de até 50% para queimar estoque Crédito: Divulgação

O Salvador Shopping iniciou a primeira grande liquidação do ano, com mais de 50 lojas de diversos segmentos e descontos de até 50%. A 3ª edição da campanha Abre Alas ocorre até 15 de janeiro com objetivo de queimar estoque e conta com participação de unidades da Sephora, Magazine Luiza e C&A (confira lista completa abaixo).

Veja lojas com descontos no shopping 1 de 6

Para quem busca produtos de grifes com preços mais atrativos, as lojas Sephora, Adidas, Sacada, Loungerie, Hugo Boss, Oakley e Oh, Boy!, oferecem produtos pela metade do preço. Outras operações como Pandora, Chica Fulô, Pernambucanas, A Fábrica, Decathlon, C&A e Magazine Luiza prometem descontos de 60% a 80%.

Fazem parte da liquidação também as lojas Tok&Stok Studio, Monte Carlo, O Boticário, Aramis, Sacada, Soff, Tramontina Store, Alphabeto, A Fábrica, Ellus, Brooksfield, RayBan, Richards e Lança Perfume.