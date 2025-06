VEJA COMO PARTICIPAR

Sorveteria famosa de Salvador sorteia final de semana em Praia do Forte

Campanha vai até o dia 30 de junho e inclui cupons para quem gastar nas lojas ou no delivery

Tharsila Prates

Publicado em 11 de junho de 2025 às 17:56

Sorvete A Cubana Crédito: Divulgação

Uma das marcas mais tradicionais da Bahia, A Cubana Sorvetes decidiu dar um presente neste mês dos namorados. Até o dia 30 de junho, clientes que consumirem a partir de R$ 50 nas lojas físicas ou pelo delivery da sorveteria ganham cupons para concorrer a um final de semana com acompanhante em Praia do Forte, com café da manhã incluído. A promoção é válida para todo o mês, e o sorteio será no dia 2 de julho, na unidade da Pituba. >

Qualquer pessoa pode participar e levar quem quiser. Basta preencher corretamente o cupom, seguir o perfil oficial da marca no Instagram (@acubanasorvetes) e se cadastrar no Clube Cubana, o programa de fidelidade da sorveteria. O regulamento completo está disponível nas lojas participantes.>

Entre as opções queridinhas do público, os milk shakes maltados seguem como protagonistas. Há versões clássicas, como o tradicional batido com leite em pó, e a opção zero açúcar, além de taças elaboradas, tortas geladas e sobremesas que equilibram sofisticação e memória afetiva. Todos os itens podem ser consultados no cardápio digital da marca ou no aplicativo de entregas.>

Fundada em 1930 e reconhecida como a sorveteria mais antiga da Bahia e do Brasil em atividade contínua, a marca aposta em um mix que atravessa gerações: clássicos como o Dusty Miller, o Maltado de Coco, a Banana Split e os famosos shakes artesanais, agora também disponíveis no delivery via iFood.>

“Essa campanha foi pensada para celebrar o amor de forma leve e afetuosa, como tudo o que fazemos. A Cubana sempre foi ponto de encontro de casais e famílias. Nada mais justo que presentear nossos clientes com a possibilidade de curtirem juntos um destino tão especial quanto Praia do Forte”, afirma Alexandre Bouzas, sócio da terceira geração à frente da sorveteria.>