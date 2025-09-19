CONHEÇA

Startup nordestina cria sistemas de coleta e reciclagem para Salvador e outras cidades

SOLOS desenvolve programas contínuos de coleta porta a porta e educação ambiental

Carol Neves

Publicado em 19 de setembro de 2025 às 13:36

Reciclagem Crédito: Divulgação

O World Clean Up Day, celebrado no terceiro sábado de setembro, mobiliza milhões de voluntários em mais de 190 países para limpar espaços urbanos e repensar hábitos de consumo. No Brasil, a startup nordestina SOLOS acompanha a data com ações que se estendem ao longo de todo o ano.

“Nosso propósito é mostrar que o cuidado com os resíduos precisa ser parte do dia a dia. O Clean Up Day é uma oportunidade de chamar atenção para o problema de forma coletiva e simbólica, mas o desafio é transformar essa mobilização em hábitos permanentes. Nós, da SOLOS, trabalhamos constantemente para buscar soluções sistêmicas que beneficiem pessoas, comunidades e o meio ambiente”, afirma Saville Alves, cofundadora e líder de negócios da empresa.

A SOLOS desenvolve sistemas de coleta porta a porta, como o programa RODA, que atua no Centro Histórico de Salvador, além de gerenciar Pontos de Entrega Voluntária (PEVs), ecopontos e centrais de reciclagem. A startup também oferece suporte logístico para grandes eventos e promove ações de educação ambiental. Segundo a empresa, mais de 1.700 toneladas de recicláveis já foram coletadas, gerando cerca de R$6,5 milhões em renda para catadores e cooperativas em diferentes estados.

O tema ganha relevância diante do cenário global: o mundo produz mais de 2,1 bilhões de toneladas de resíduos sólidos por ano, segundo o Global Waste Management Outlook 2024, mas apenas cerca de 19% é reciclado. “O Clean Up Day é um convite para repensarmos nossos hábitos. Mas, para além da data, nosso desafio é transformar o cuidado com o lixo em rotina e criar sistemas inteligentes de coleta e reciclagem, que garantam dignidade aos catadores e um futuro mais sustentável para todos”, ressalta Saville.