SAIBA SERVIÇOS

Subúrbio de Salvador ganha novo Cras para atender mais de 5 mil famílias

Equipamento funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h

Esther Morais

Publicado em 4 de agosto de 2025 às 11:58

Subúrbio ganha novo Cras e posto do CadÚnico para atender mais de 5 mil famílias em situação de vulnerabilidade social Crédito: Valter Pontes/ Secom PMS

A Prefeitura de Salvador entregou nesta segunda-feira (4) um novo Centro de Referência de Assistência Social (Cras) e uma unidade do Cadastro Único (CadÚnico) no Subúrbio Ferroviário. Os equipamentos estão localizados na Avenida Afrânio Peixoto (Suburbana), na entrada de Boa Vista do Lobato, e contam com infraestrutura moderna para atender com conforto e agilidade os moradores em situação de vulnerabilidade que vivem na região.>

Durante as inaugurações, o prefeito Bruno Reis ressaltou que o Cras serve como porta de entrada para todos os serviços e suporte psicossocial, além de acesso a programas e benefícios eventuais. A nova sede substitui a antiga que funcionava no Parque São Bartolomeu. O equipamento, que funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, tem capacidade para acolher mais de 5 mil famílias da região.>

“Um equipamento como esse vai atender esta região, que é uma das mais pobres de Salvador e com mais pessoas carentes que precisam do apoio social da Prefeitura. E esse é o objetivo do Cras. Nele, cadastramos as famílias para receber o benefício do Bolsa Família, o apoio com a cesta básica. Esse espaço também é a porta para os serviços de fortalecimento de vínculos para famílias”, afirmou Bruno Reis.>

O prefeito reforçou ainda que o programa Vida Nova tem sido uma das principais estratégias do município para mudar a realidade das famílias que estão em situação de pobreza e extrema pobreza. A iniciativa conta com cerca de 500 agentes que percorrem as comunidades para que essa população tenha acesso ao direito de progressão social e de autonomia financeira.>

O novo Cras inaugurado no Subúrbio tem capacidade para atender até 5 mil famílias nas localidades de Plataforma, Parque São Bartolomeu, São João do Cabrito, Pirajá e Marechal Rondon. >

A estrutura inclui recepção, salas de atendimento, brinquedoteca, sala multiuso, copa, almoxarifado e sanitários adaptados para pessoas com deficiência. O local conta ainda com assistentes sociais, psicólogos, educadores sociais, técnicos do Sistema Único de Assistência Social (Suas) e entrevistadores do CadÚnico.>

Entre os serviços oferecidos estão o Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (Paif), atividades do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), assim como encaminhamentos para benefícios como auxílio-natalidade, auxílio-moradia e alimentação.>

“É uma unidade que também oferece capacitação profissional. Para isso, temos parcerias com o programa Agente Empreendedor, além de ações voltadas à inclusão produtiva e à inserção de jovens no mercado de trabalho”, frisou o secretário de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esportes e Lazer (Sempre), Júnior Magalhães.>

Ele destacou que a Prefeitura irá modernizar todos os 28 Cras existentes na capital baiana, alguns com estruturas próprias, em padrão modelo. “Estamos buscando imóveis próximos das comunidades, com facilidade de transporte e de acesso, para realmente fazer a diferença na vida das pessoas. A meta é, até o fim da gestão, entregar todos os equipamentos em sedes adequadas e adaptadas à população em vulnerabilidade”, disse.>

CadÚnico

Já o novo posto do CadÚnico, entregue ao lado do Cras, vai descentralizar os atendimentos. Com isso, os moradores do Subúrbio não precisarão mais se deslocar para o centro da cidade para efetuar ou atualizar o cadastro.>