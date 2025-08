CHOQUE ELÉTRICO

MPT apura acidente de trabalho que matou técnico de internet em Salvador

Homem morreu ao receber uma descarga elétrica

O Ministério Público do Trabalho (MPT) vai investigar o acidente de trabalho que causou a morte do técnico em internet Jerônimo da Silva Santos, de 34 anos. Ele sofreu um choque enquanto trabalhava no bairro Jardim Cajazeiras, em Salvador, no último sábado (02). >