PITUAÇU

Suspeito de agredir homem com socos e chutes em restaurante de Salvador é preso

Vítima está internada em estado grave

Elaine Sanoli

Publicado em 6 de junho de 2025 às 17:08

Polícia Civil Crédito: Reprodução

Um homem, de 39 anos, que não teve identidade divulgada, foi preso na última quinta-feira (5), suspeito de agressão. Segundo a Polícia Civil, havia um mandado de prisão temporária contra o suspeito. >

De acordo com as investigações, o suspeito agrediu um homem brutalmente com socos e pontapés. O crime ocorreu no último dia 23, em um restaurante no bairro de Pituaçu. A vítima segue internada em estado grave.>

Imagens de câmeras de segurança e o depoimento de testemunhas auxiliaram na identificação do autor. No curso da apuração, a Polícia Civil constatou que o veículo utilizado pelo agressor no dia do crime não pertencia a ele, e que houve uma tentativa de alterar as suas características visuais para dificultar a identificação.>