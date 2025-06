CONFRONTO

Homem com tornozeleira eletrônica é morto por policiais após roubar moto em Salvador

Caso foi registrado na Boca do Rio

Um homem suspeito de cometer o roubo de uma motocicleta foi morto por policiais militares na noite de quinta-feira (5), no bairro Boca do Rio, em Salvador. Ele utilizava uma tornozeleira eletrônica, o que indica que já havia sido detido em outra ocasião. De acordo com informações de Polícia Civil, ele não teve a identidade formalmente reconhecida e um segundo suspeito de praticar o crime ainda está sendo procurado. >