ASSALTO NA AV. ACM

Suspeito de latrocínio contra técnico em informática é preso em Salvador

Homem é investigado por envolvimento em diversos roubos e foi localizado durante operação no Nordeste de Amaralina

A Polícia Civil da Bahia prendeu, nesta quarta-feira (28), um homem de 33 anos, suspeito de envolvimento no latrocínio que vitimou o técnico em informática Luís Eduardo Santos da Silva, 37 anos. A vítima foi morta no dia 6 de maio com um disparo de arma de fogo pelas costas durante um assalto, na Avenida ACM , em Salvador. >

O suspeito é investigado por integrar um grupo criminoso responsável por dezenas de roubos registrados este ano na capital baiana. A investigação está sendo conduzida pela Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR/Salvador), que continua as buscas para localizar o segundo envolvido no crime.>

De acordo com informações do dia do assalto, a vítima teria se assustado com a ação e tentado fugir correndo do ponto de ônibus onde estava, mas foi alvejada pelas costas por um dos criminosos que pegavam os celulares das pessoas no local.>