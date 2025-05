CRIME

Trabalhador é morto com tiro pelas costas durante assalto na Avenida ACM

Caso foi registrado em um ponto de ônibus

Wendel de Novais

Publicado em 7 de maio de 2025 às 07:04

Caso é investigado pela Polícia Civil Crédito: Divulgação

Um trabalhador identificado como Luis Eduardo Santos da Silva, 37 anos, acabou morto durante um assalto a pessoas em um ponto de ônibus na Avenida ACM, em Salvador, na noite de terça-feira (6). O caso foi registrado por volta das 18h30, quando dois homens armados chegaram em uma motocicleta e um deles anunciou o assalto com uma arma em punho. >

De acordo com informações iniciais, a vítima teria se assustado com a ação e tentado fugir correndo do local, mas foi alvejada pelas costas pelo criminoso que pegava os celulares das pessoas no ponto. Procurada, a Polícia Civil da Bahia (PC-BA) confirmou o caso. “A vítima foi atingida por disparos de arma de fogo, durante uma tentativa de roubo praticada por dois suspeitos em uma motocicleta”, informou a PC. >

Ainda segundo a polícia, Luis chegou a ser atendido por uma equipe de médicos do SAMU que se deslocaram para atendimento, mas acabou morrendo no local. O crime será investigado pelo Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic) como latrocínio. A perícia e a remoção do corpo foram realizadas para os primeiros passos da investigação que tenta identificar e localizar os criminosos.>

Esse é o segundo caso em menos de duas semanas em que uma vítima é morta com tiros pelas costas durante assalto em Salvador. O último registro se deu no fim de abril, na Avenida 29 março, quando um idoso identificado como Gildásio de Oliveira Pereira, 61 anos, foi morto a caminho do trabalho após ser perseguido por criminosos e, na tentativa de fugir, acabar sendo atingido com tiros nas costas.>