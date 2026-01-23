VIOLÊNCIA

Suspeito de matar professor de boxe em Salvador é preso meses depois em Itaparica

Ele é suspeito de participar também de outro crime na capital baiana

Carol Neves

Publicado em 23 de janeiro de 2026 às 13:07

Professor de boxe foi morto em Salvador Crédito: Reprodução

Um dos envolvidos no assassinato do professor de boxe Jonas Santos Machado, de 44 anos, foi preso na quinta-feira (22), após meses foragido. A captura ocorreu na Ilha de Itaparica, onde o suspeito se escondia na localidade conhecida como Gamboa, segundo informou a Polícia Civil.

O homem, que não teve a identidade divulgada, foi inicialmente encaminhado à Delegacia Territorial (DT) de Vera Cruz. Em seguida, acabou transferido para o Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP), em Salvador, responsável pela investigação do crime ocorrido em setembro do ano passado, no bairro de Dom Avelar, quando Jonas foi morto a tiros.

Além da morte do professor, o suspeito também é alvo de investigação por suposta participação em um ataque a tiros no bairro de Castelo Branco, registrado em 30 de dezembro de 2025, que deixou duas pessoas mortas e outras duas feridas.

Quem era Jonas Machado

Conhecido na comunidade como “Biringa”, Jonas Santos Machado era uma figura atuante em Dom Avelar. Além de professor de boxe, ele exercia a função de assessor do vereador Anderson Ninho (PDT) e coordenava o projeto social “Boxe Comunidade”, desenvolvido na Rua dos Jesuítas.