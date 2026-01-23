Acesse sua conta
Suspeito de matar professor de boxe em Salvador é preso meses depois em Itaparica

Ele é suspeito de participar também de outro crime na capital baiana

  Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 23 de janeiro de 2026 às 13:07

Professor de boxe foi morto em Salvador
Professor de boxe foi morto em Salvador

Um dos envolvidos no assassinato do professor de boxe Jonas Santos Machado, de 44 anos, foi preso na quinta-feira (22), após meses foragido. A captura ocorreu na Ilha de Itaparica, onde o suspeito se escondia na localidade conhecida como Gamboa, segundo informou a Polícia Civil.

O homem, que não teve a identidade divulgada, foi inicialmente encaminhado à Delegacia Territorial (DT) de Vera Cruz. Em seguida, acabou transferido para o Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP), em Salvador, responsável pela investigação do crime ocorrido em setembro do ano passado, no bairro de Dom Avelar, quando Jonas foi morto a tiros.

Professor de boxe foi morto em Dom Avelar

Jonas Biringa era professor de boxe

Além da morte do professor, o suspeito também é alvo de investigação por suposta participação em um ataque a tiros no bairro de Castelo Branco, registrado em 30 de dezembro de 2025, que deixou duas pessoas mortas e outras duas feridas.

Quem era Jonas Machado

Conhecido na comunidade como “Biringa”, Jonas Santos Machado era uma figura atuante em Dom Avelar. Além de professor de boxe, ele exercia a função de assessor do vereador Anderson Ninho (PDT) e coordenava o projeto social “Boxe Comunidade”, desenvolvido na Rua dos Jesuítas.

O vereador Anderson Ninho também se manifestou nas redes sociais após o crime. "Hoje me despeço não apenas de um amigo, mas de um irmão de vida", escreveu o político, ao lamentar a perda.

