BA-093

Tráfego pela alça de acesso a Simões Filho é liberado após obras

As intervenções foram realizadas para a implantação de dois novos retornos na rodovia

Tharsila Prates

Publicado em 12 de agosto de 2025 às 18:14

Obras compõem a duplicação da BA-093, no trecho entre os Km 0 e o 3 Crédito: Divulgação/ concessionária Bahia Norte

O tráfego na alça de acesso ao município de Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), foi totalmente liberado, após obras realizadas para a implantação de dois novos retornos na BA-093: um no início do Km 0, próximo à alça de acesso à BR-324, e outro no Km 2,6 após a Avenida Washington Luís (próximo ao “Sucão”).

Iniciadas em 21 de julho, as intervenções, executadas pela concessionária Bahia Norte, atenderam a uma solicitação da comunidade local, com a autorização da Agerba, e foram concluídas no prazo previsto.