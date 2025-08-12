Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Tráfego pela alça de acesso a Simões Filho é liberado após obras

As intervenções foram realizadas para a implantação de dois novos retornos na rodovia

  • Foto do(a) author(a) Tharsila Prates

  • Tharsila Prates

Publicado em 12 de agosto de 2025 às 18:14

Obras compõem a duplicação da BA-093, no trecho entre os Km 0 e o 3
Obras compõem a duplicação da BA-093, no trecho entre os Km 0 e o 3 Crédito: Divulgação/ concessionária Bahia Norte

O tráfego na alça de acesso ao município de Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), foi totalmente liberado, após obras realizadas para a implantação de dois novos retornos na BA-093: um no início do Km 0, próximo à alça de acesso à BR-324, e outro no Km 2,6 após a Avenida Washington Luís (próximo ao “Sucão”).

Iniciadas em 21 de julho, as intervenções, executadas pela concessionária Bahia Norte, atenderam a uma solicitação da comunidade local, com a autorização da Agerba, e foram concluídas no prazo previsto.

As obras compõem a duplicação da BA-093, no trecho entre os Kms 0 e 3, em Simões Filho, e incluem uma série de ações na infraestrutura e segurança viária na região, previstas em contrato de concessão com o governo do estado. Os novos retornos implantados visam ampliar a capacidade de fluxo e a segurança na rodovia.

Mais recentes

Imagem - Traficante que exibia armas nas redes sociais é morto pela polícia em destino turístico baiano

Traficante que exibia armas nas redes sociais é morto pela polícia em destino turístico baiano
Imagem - Mais de 100 aves silvestres são resgatadas de comércio ilegal na Bahia

Mais de 100 aves silvestres são resgatadas de comércio ilegal na Bahia
Imagem - Pai é preso suspeito de matar o próprio filho a facadas na Bahia

Pai é preso suspeito de matar o próprio filho a facadas na Bahia

MAIS LIDAS

Imagem - Instituto Federal abre 100 vagas para professores com salários de até R$ 13.216,85
01

Instituto Federal abre 100 vagas para professores com salários de até R$ 13.216,85

Imagem - Inscrições para processo seletivo da Secult-BA com 180 vagas encerram hoje (12)
02

Inscrições para processo seletivo da Secult-BA com 180 vagas encerram hoje (12)

Imagem - Prefeitura abre inscrição para concurso com mais de 100 vagas e salários de até R$ 21,6 mil
03

Prefeitura abre inscrição para concurso com mais de 100 vagas e salários de até R$ 21,6 mil

Imagem - Prefeitura abre concurso com 66 vagas e salários iniciais de até R$ 11 mil
04

Prefeitura abre concurso com 66 vagas e salários iniciais de até R$ 11 mil