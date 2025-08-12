Tráfego pela alça de acesso a Simões Filho é liberado após obras

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Tharsila Prates
Publicado em 12 de agosto de 2025 às 18:14
O tráfego na alça de acesso ao município de Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), foi totalmente liberado, após obras realizadas para a implantação de dois novos retornos na BA-093: um no início do Km 0, próximo à alça de acesso à BR-324, e outro no Km 2,6 após a Avenida Washington Luís (próximo ao “Sucão”).
Iniciadas em 21 de julho, as intervenções, executadas pela concessionária Bahia Norte, atenderam a uma solicitação da comunidade local, com a autorização da Agerba, e foram concluídas no prazo previsto.
As obras compõem a duplicação da BA-093, no trecho entre os Kms 0 e 3, em Simões Filho, e incluem uma série de ações na infraestrutura e segurança viária na região, previstas em contrato de concessão com o governo do estado. Os novos retornos implantados visam ampliar a capacidade de fluxo e a segurança na rodovia.