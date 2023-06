'Trocou moto por carro por segurança', diz padrasto de homem morto em acidente na Gal Costa

. Crédito: Marina Silva/ CORREIO

O barbeiro e empresário Alexandre Freitas de Jesus, 24 anos, que morreu em grave acidente na madrugada desta sexta-feira (9) na Avenida Gal Costa, havia trocado uma moto pelo carro há poucos meses por questões de segurança. É isso que conta o padrasto de Alexandre, o carpinteiro Geovandro da Silva, 52. Ainda abalado com o acidente, ele destacou a preocupação do barbeiro com a proteção no trânsito.

"Há poucos meses ele vendeu a moto para pegar o carro. Não sei dizer exatamente há quanto tempo, mas Alexandre trocou moto por carro pela segurança. Era um menino bom, muito tranquilo e querido por todos. Ainda é difícil acreditar que isso tenha acontecido com ele", fala Geovandro, sem conseguir segurar as lágrimas.

O barbeiro era morador de Sussuarana, bairro que fica próximo à avenida do acidente, e deixa uma filha pequena. A família não soube informar de onde Alexandre voltava às 2h30, quando acabou perdendo o controle do veículo. Com a batida, o corpo dele foi lançado para fora do carro. Já a sua namorada, ainda não identificada, permaneceu no veículo e foi socorrida ao Hospital Geral do Estado (HGE).

Na pista, as marcas de batida indicam que o veículo se chocou a um guard rail antes de bate de frente em um poste e o carro cair no córrego central da Avenida Gal Costa, no sentido BR-324.

Pai da vítima, Alexandre Fagundes, 42, diz que toda a família está em choque com a situação. "Eu fiquei sabendo de manhã, logo quando estava saindo para trabalhar e vi na televisão. Corri para cá desesperado, a nossa cabeça está toda confusa e com uma sensação horrível. A mãe dele estava aqui desesperada com a situação. A gente tem que aguentar, mas não sabe como suporta uma dor dessa", afirma ele.

Há pouco mais de dois anos, Alexandre havia aberto uma barbearia e uma loja de material esportivo. Ao falar do comportamento dele, Geovandro destaca o quanto fazia bem a todos. "Era um cara família, de bom coração e muito dedicado. Abriu a loja, a barbearia e vivia disso com muito suor. Alexandre era um trabalhador e um batalhador. Além de bom filho, bom amigo. Vai fazer uma falta que a gente nem consegue imaginar", completa.

Ainda não há informações sobre o sepultamento de Alexandre. O corpo seguiu para Instituto Médico Legal (IML). Uma via da Avenida Gal Costa ficou interditada por conta do acidente e houve engarrafamento no início da manhã no sentido BR-324. No momento, porém, o fluxo já está normalizado.

Os dados mais recentes da Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) mostram que já foram registrados 31 acidentes de trânsito com mortos este ano na cidade, até o mês de abril. O número já ultrapassou o registrado no mesmo período do ano passado, quando houve 28 casos.

Já acidentes com feridos foram 1.041 este ano e 875 no ano passado. Em todo o ano passado foram registrados 2.863 acidentes com feridos e 107 com mortos