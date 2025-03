MORTE

Turista chileno tem convulsão no mar e morre afogado na praia de Stella Maris

Um helicóptero do Graer chegou a pousar na areia para realizar o resgate, mas ele não resistiu

Um turista chileno morreu afogado neste sábado (1), na praia de Stella Maris. As informações foram confirmadas pelo tenente coronel da Polícia Militar Carlos Victor Taranto Lima Braga Filho.>

De acordo com o tenente, o homem, que tinha histórico de problemas cardíacos, teve uma convulsão dentro do mar e acabou se afogando. Um helicóptero do Grupamento Aéreo da Polícia Militar da Bahia (Graer) chegou a pousar na areia para realizar o resgate, mas ele não resistiu.>