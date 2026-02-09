Acesse sua conta
Vai chover? Confira a previsão do tempo para Salvador nesta segunda-feira (9)

Temperaturas variam entre 25 °C e 31 °C

  Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 9 de fevereiro de 2026 às 06:38

Farol da Barra
Farol da Barra Crédito: Arquivo/CORREIO

A previsão do tempo para Salvador nesta segunda-feira (9) indica um dia semelhante ao de ontem, com sol pela manhã, aumento de nuvens ao longo do dia e pancadas de chuva à tarde, que podem vir acompanhadas de trovoadas. À noite, o tempo tende a ficar mais aberto, com poucas nuvens.

Segundo o Climatempo, as temperaturas variam entre 25 °C e 31 °C. A probabilidade de chuva é de 73%, com volume estimado em 10,2 mm, concentrado principalmente no período da tarde.

O que fazer durante o temporal?

Fique dentro de casa e longe de janelas por Shutterstock
Desconecte aparelhos eletrônicos por Paulo Pinto/Agência Brasil
Evite ruas alagadas por Paulo Pinto / Agência Brasil
Não use celular conectado na tomada por Arisson Marinho/CORREIO
Busque um local seguro se estiver na rua por Shutterstock
1 de 5
Fique dentro de casa e longe de janelas por Shutterstock

Os ventos sopram de leste-nordeste, com velocidade média de 12 km/h. A umidade do ar permanece elevada, variando entre 62% e 92% ao longo do dia.

O nascer do sol está previsto para 5h30, enquanto o pôr do sol ocorre às 18h05. Após as chuvas, há alta probabilidade de formação de arco-íris, especialmente no fim da tarde.

Tags:

Previsão do Tempo

