Vai chover? Confira a previsão do tempo para Salvador nesta segunda-feira (9)

Esther Morais
Publicado em 9 de fevereiro de 2026 às 06:38
A previsão do tempo para Salvador nesta segunda-feira (9) indica um dia semelhante ao de ontem, com sol pela manhã, aumento de nuvens ao longo do dia e pancadas de chuva à tarde, que podem vir acompanhadas de trovoadas. À noite, o tempo tende a ficar mais aberto, com poucas nuvens.
Segundo o Climatempo, as temperaturas variam entre 25 °C e 31 °C. A probabilidade de chuva é de 73%, com volume estimado em 10,2 mm, concentrado principalmente no período da tarde.
Os ventos sopram de leste-nordeste, com velocidade média de 12 km/h. A umidade do ar permanece elevada, variando entre 62% e 92% ao longo do dia.
O nascer do sol está previsto para 5h30, enquanto o pôr do sol ocorre às 18h05. Após as chuvas, há alta probabilidade de formação de arco-íris, especialmente no fim da tarde.