Vai chover? Confira previsão do tempo para Salvador nesta semana

Capital baiana amanheceu com trovoada neste domingo (18)

Esther Morais

Publicado em 18 de janeiro de 2026 às 10:21

Chuva na Barra Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

A semana em Salvador será marcada por calor, sol entre nuvens e ocorrência de chuvas em diferentes períodos do dia, segundo a previsão do Climatempo. As temperaturas seguem elevadas, com máximas próximas dos 30 °C, e a instabilidade deve se concentrar principalmente até a metade da semana.

Neste domingo (18), o dia começou com céu nublado e possibilidade de garoa pela manhã. À tarde, o sol aparece, mas há previsão de pancadas de chuva, que se estendem pela noite. A temperatura varia entre 23 °C e 30 °C, com volume de chuva estimado em 16 mm.

Na segunda-feira (19), o sol aparece entre algumas nuvens, com chuva rápida ao longo do dia e também à noite. Os termômetros permanecem entre 23 °C e 30 °C, e a chance de chuva é de 78%.

A terça-feira (20) deve ter sol com algumas nuvens e pancadas de chuva, acompanhadas de trovoadas durante o dia. À noite, o tempo fica mais firme, apesar da presença de muitas nuvens. A mínima prevista é de 25 °C e a máxima chega a 30 °C.

Na quarta-feira (21), o cenário se repete, com sol, variação de nuvens e chuva passageira ao longo do dia. À noite, o tempo tende a ficar firme, com muitas nuvens. As temperaturas variam entre 25 °C e 30 °C.

A partir de quinta-feira (22), a instabilidade diminui. O dia será de sol com muitas nuvens e períodos de céu nublado, sem previsão de chuva. A temperatura segue entre 25 °C e 30 °C.

Na sexta-feira (23), o sol aparece entre nuvens, com possibilidade de chuva passageira durante o dia. À noite, o tempo permanece firme, com muitas nuvens. A máxima segue em torno dos 30 °C.

Já no sábado (24), a previsão indica sol com muitas nuvens ao longo do dia e céu nublado à noite, sem expectativa de chuva. A temperatura máxima cai levemente, chegando a 29 °C.