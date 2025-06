INFORMATIVO

Vai chover no feriado? Confira previsão do tempo para Salvador nesta semana

Defesa Civil de Salvador (Codesal) divulgou aviso meteorológico nesta segunda-feira (30)

A Defesa Civil de Salvador (Codesal) divulgou, na manhã desta segunda-feira (30), o aviso meteorológico com a previsão do tempo para esta semana na capital baiana. A formação de cavados , associada aos ventos úmidos vindos do Atlântico, favorecerá a ocorrência de chuvas. >