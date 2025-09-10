Acesse sua conta
Workshop em Salvador destaca papel da inteligência artificial no tratamento de feridas

Evento nos dias 19 e 20 de setembro reúne especialistas para debater medicina regenerativa e avanços no uso do laser

Publicado em 10 de setembro de 2025 às 07:33

Workshop acontece em setembro
Workshop acontece em setembro Crédito: Divulgação

Nos dias 19 e 20 de setembro, Salvador vai sediar a segunda edição do Workshop Laser Além da Pele, com atividades divididas entre a Associação Bahiana de Medicina (ABM) e o Centro de Tratamento de Doenças Venosas (CTDV). O encontro terá como destaque o uso da inteligência artificial na avaliação de feridas e a aplicação de novas práticas ligadas à medicina regenerativa, campo que busca recuperar ou substituir tecidos e órgãos comprometidos.

A angiologista e cirurgiã vascular Patrícia Serrão explica que a tecnologia já é utilizada em pesquisas voltadas a feridas crônicas. “E, como falamos de tecnologia, nós não podemos deixar de citar a inteligência artificial nesse processo. Então, já existem alguns centros buscando entender como essas feridas se comportam. O que nós podemos identificar previamente para ter, talvez, um resultado esperado, qual vai ser a evolução dessa ferida?”, afirma.

Segundo a médica, o Monte Tabor também vem conduzindo iniciativas em parceria com outros centros para ampliar a aplicação de ferramentas digitais na saúde. “Nesse processo, nós também estamos fazendo uma pesquisa junto com um outro centro em que estamos monitorando nossas feridas e, através de inteligência artificial, nós queremos ter fatores preditivos referentes à evolução dessa ferida”, reforça Serrão.

Além da inteligência artificial, o workshop vai aprofundar debates sobre terapias inovadoras, como a LAAF (Laser After), que combina epumadensa ao laser, além do uso da luz como bioestimulação. Outros temas previstos incluem terapias celulares com células-tronco, emprego de exossomos e vesículas extracelulares, microbioma da ferida, matrizes extracelulares descelularizadas e avanços em coberturas e compressão para cicatrização.

A programação é voltada a angiologistas, cirurgiões vasculares e residentes que buscam atualização em tratamentos minimamente invasivos para doenças venosas e úlceras. O evento também trará discussões sobre protocolos clínicos e regulamentações brasileiras relacionadas às terapias regenerativas.

As inscrições já estão abertas e podem ser feitas clicando aqui.

