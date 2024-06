AGENDA CHEIA

Aos 71 anos, Bell Marques faz 24 shows em 30 dias em clima de São João

Cantor ainda passará por 22 cidades de 6 estados

Publicado em 5 de junho de 2024 às 13:22

Bell Marques no Carnaval 2024 Crédito: Arisson Marinho/ Arquivo CORREIO

Apaixonado confesso pelos festejos juninos, como bom baiano, Bell Marques se prepara para mais uma maratona pelos principais destinos do São João do Nordeste. Conhecido como o “Rei do Carnaval”, o artista tem uma longa história com o forró, tendo Luiz Gonzaga como um dos seus ídolos e diversos álbuns celebrando o gênero, do Chiclete com Banana à carreira solo.

Só no mês de junho, aos 71 anos, o cantor faz 24 shows em 30 dias. No último fim de semana, por exemplo, ele comandou, em Mossoró, no Rio Grande do Norte, o maior bloco junino do país, arrastando quase 300 mil pessoas pela cidade. No domingo (2), foi a vez de Bell puxar mais uma vez a Namoradrilha, projeto que já faz parte da sua história, em Campina Grande, importante destino do São João na Paraíba.

Até o final do mês, o cantor ainda passará por 22 cidades de 6 estados, inclusive na Bahia, em municípios como Santo Estêvão, Candeias, Conceição do Jacuípe e Salvador, no dia 22, dentro da programação do São João da Bahia, no Parque de Exposições. O artista ainda passa por cidades clássicas da temporada junina, como Caruaru, no Pernambuco.

“Apesar de amar o Carnaval e ter feito meu nome nas ruas de Salvador e nas micaretas, tocando Axé, meu coração bate muito forte pelo forró, como bom baiano, como bom nordestino. Amo o clima do interior, a decoração nas cidades, a comida e toda a tradição que se mantém e que me remete muito à minha história e minha infância”, nos contou Bell, que, entre um show e outro, costuma se “mudar” para a Fazenda Ana Bonita, com a família, para curtir o clima diferente do Recôncavo baiano.