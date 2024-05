SÃO JOÃO

“Arraiá do Coração” do Shopping Piedade terá bandas gratuitas e barracas de culinária junina

Programação traz mais de 40 atrações, para públicos de todas as idades

Publicado em 31 de maio de 2024 às 16:07

Arraiá acontece até 29 de junho Crédito: Divulgação/Shopping Piedade

No mês de junho, há comemorações do Dia dos Namorados até o São João. Unindo essas duas datas, nasceu no Shopping Piedade o "Arraiá do Coração", que une música e culinária na Praça Central. Este ano, o arraiá teve início na última quarta-feira (29) e vai até o dia 29 de junho.

Até lá, os clientes vão poder curtir mais de 40 atrações gratuitas, entre shows de forró e de sertanejo, além de trio de forró e de quadrilha. O cenário traz elementos tradicionais, como o coreto para as apresentações das bandas, barracas da culinária típica e a vila com dois portais de entrada, resgatando o clima interiorano para a capital baiana. Todo o shopping está decorado com bandeirolas, esteiras e tecido de chita, tão radicional nas festas juninas.

De 03 a 08 de junho, há apresentações de Gel Barbosa, Cacau com Leite, Zefa de Zeca, Jeane Lima, Virgílio Forrozeiro, Raffa Meirelles e Forró na Xapa. Já do dia 10 ao dia 15, tem Iago & Gilberto, Adelmário Coelho, Flor de Milho, Berguinho, Ú Tal do Xote, Genard, Igor Serravale e Baião Violado.

De 17 a 22 de junho, o agito fica por conta de Kawanzinho, Cangaia de Jegue, Dinho Santos, Patrick Levi, Symone Morena, Alex e Camargo e Forró Lá de Casa. Na última semana, de 25 a 29, Colher de Pau, Majestoso do Forró, Billial do Forró, Confraria do Forró, Nadine Braga, Rafael Nédia e Raumi e Banda Patuá de Couro animam o shopping. No decorrer dos shows, grupos de dança de salão estarão forrozeando na vila.

Nos sábados 1º, 8, 15, 22 e 29/06, Tia Leide faz a alegria da criançada com forró e brincadeiras, sempre a partir das 13h.

De acordo com o superintendente do empreendimento, Pablo Vieira, o Shopping Piedade foi o primeiro a investir no Arraiá Junino e até hoje preserva a tradição. “O Arraiá do Coração é sempre preparado nos mínimos detalhes para que os clientes possam ter as melhores experiências. Também é o período de boas expectativas de incremento de fluxo e vendas, pois é o momento de presentear o amor e de renovar os looks para aproveitar o São João. Buscamos potencializar a divulgação nos mais variados meios de comunicação, como outdoor, busdoor, rádio, metrô e Internet, para atrair o público”, afirma.

Achadinhos em Promoção

Todos os sábados, a digital influencer Naiara Pena, da @oxenai, selecionará 'achadinhos' em promoção, tanto para o São João, quanto para o Dia dos Namorados, com divulgação em tempo real nas redes sociais do shopping - Instagram e Facebook.

“Pensamos em todos os detalhes para proporcionar as melhores experiências aos clientes. Inclusive, a decoração tem vários pontos instagramáveis para os registros fotográficos”, conclui o superintendente.

Confira a programação

