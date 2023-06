Banda Forrózevixe aposta no autêntico forró pé de serra

. Crédito: Agnaldo Matos/divulgação

Exaltar a música nordestina e perpetuar o repertório da velha escola, entoando canções de Luiz Gonzaga, Dominguinhos, Marinês e Gilberto Gil, dentre outros compositores. Com uma proposta diferenciada, um grupo de professores, todos negros, encabeçado pelos músicos Maxwell Otton e Danilo Santana, se reuniu na banda Forrózevixe, para cantar e tocar forró pelos palcos da cidade e do interior do Estado.

Com um single recém lançado, O Amor Diz Sempre Sim, e videoclipe da canção, a banda aposta no forró tradicional para animar as festas juninas. O público confere a apresentação da Forrózevixe nesta quinta (1º), 21h30, na Varanda do SESI Rio Vermelho, com couvert a R$ 30 e casadinha a R$ 50

A ideia da banda partiu do músico Maxwell Otton. Pedagogo e Arte-Educador, Max trabalha com iniciação musical em escolas. Atualmente cursando Licenciatura em música na UFBA, já participou de projetos musicais tocando contrabaixo e vem tocando MPB com um Duo, numa creperia na Barra. Fã de Raul Seixas, Tim Maia, Bandas de Rap e toda a escola antiga da MPB, é apaixonado por Luiz Gonzaga e Dominguinhos, e pelo forró pé de serra. Dessa paixão, surgiu a ideia de convidar amigos músicos para tocar, fechando uma parceria com o baixista Danilo Santana, que encabeça o Forrózevixe junto com Max. Em suas apresentações, a banda quer trazer para o público a essência da música nordestina, além da sua estética.